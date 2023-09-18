«أسترازينيكا» تفتتح مكاتبها الجديدة في دبي

افتتحت شركة «أسترازينيكا» العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية القائمة على البحث العلمي؛ مكاتبها الجديدة المستدامة في مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة «تيكوم»، في خطوة تشكل علامة فارقة في مسيرة الشركة للحد من البصمة الكربونية في دولة الإمارات.

ويأتي افتتاح هذه المكاتب في إطار جهود «أسترازينيكا» لتسريع التحول نحو رعاية صحية مستدامة خالية من الكربون في الإمارات، بما ينسجم مع التزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفرية مرتكز على العلم بحلول عام 2045.

وتشمل الخطط الرئيسة للشركة التحول إلى السيارات الكهربائية (EV100) بحلول عام 2025، وإطلاق الجيل التالي من أجهزة الاستنشاق الحديثة من «أسترازينيكا» ذات التأثير المناخي القريب من الصفر في الدولة.

وتهدف المنشأة الجديدة الممتدة على مساحة 20 ألف قدم مربعة، إلى تحقيق المعايير البلاتينية في الريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، المعترف بها عالمياً لتحقيق الاستدامة على النحو الذي تمّ تحديده من قبل المجلس الأمريكي للمباني الخضراء.

وأكد رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لدى شركة «أسترازينيكا»، سامح الفنجري، أهمية جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة في ظل تهديدات التغيّر المناخي والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والمحافظة على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية، عن طريق الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2045 على أبعد تقدير.

كما أكد حرص دولة الإمارات على تبنّي نظام بيئي للرعاية الصحية يدعم تحقيق التناغم في مجال العدالة والمرونة الصحية والعمل المناخي، في صورة إيجابية تعكس تعاون الجميع من أجل الجميع.

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجموعة «تيكوم - مجمّع دبي للعلوم»، مروان عبدالعزيز جناحي، أن شركات العلوم تلعب دوراً حيوياً وتترك تأثيراً راسخاً على المجتمع والبيئة، وذلك نظراً لأهمية حضورها في مختلف المجالات بما يشمل الصحّة والتقدّم العلمي، عبر تبني مفاهيم الابتكار الصديقة للبيئة وتوفير نظام رعاية صحية مستدام.

