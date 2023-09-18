الحلول الرقمية لـ«دبي التجارية» تلغي 12.7 مليون زيارة فعلية للمتعاملين في النصف الأول

كشفت «دبي التجارية»، المنصة الرقمية الموحدة لتيسير التجارة عبر الحدود في إمارة دبي، عن تحقيقها نجاحاً بارزاً في النصف الأول من 2023، وذلك بخفض الزيارات الفعلية لمتعامليها بمقدار 12.74 مليون زيارة، وذلك من خلال خدماتها الرقمية التي توفرها لمتعاملي «ميناء جبل علي» و«جمارك دبي» و«جافزا»، إضافة إلى عدد من الخدمات الرقمية الأخرى.

وأفادت بأن انجاز المعاملات رقمياً عزز من كفاءة منظومة التجارة والخدمات اللوجستية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة من خلال الحدّ من ممارسات التبادل الفعلي للوثائق المطبوعة لأكثر من 42.47 مليون وثيقة، ما ساهم في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 3.82 ملايين رطل، أي ما يعادل إزالة 347 سيارة من الطريق سنوياً.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في «دبي التجارية»، (دي بي ورلد)، محمد أحمد أبوحمراء: «كذراع رقمية لـ(دي بي ورلد) في دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا ملتزمون بالاستدامة بشدة، ونؤمن أن كل خطوة نحو خفض الانبعاثات مهمة».

وأضاف: «تتمثل رؤيتنا في (دي بي ورلد) بتسهيل التجارة الذكية لتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً، كما تتماشى رؤيتنا مع خطة التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 لضمان الانتاج والاستهلاك المستدام».

وتابع أبوحمراء: «في النصف الأول من 2023، تم إيقاف نحو 13 مليون زيارة فعلية عن طريق إلغاء العمليات الورقية، ورقمنة عمليات التجارة والخدمات اللوجستية لمتعاملينا، ما عزز من منظومتنا التشغيلية، وساهم بخفض انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية، ونفخر بدورنا كمحفز للتغيير الإيجابي في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية».

يذكر أن التزام منصة «دبي التجارية» بالتحول الرقمي ساهم في توفير كبير في الطاقة، من خلال الحد من التبادل الفعلي للوثائق المطبوعة وطباعة المستندات، لتساهم هذه الجهود في تأثير طاقي يعادل 5,410 ملايين وحدة حرارية بريطانية (BTU)، ما يوفر طاقة تكفي لتشغيل 6440 ثلاجة سنوياً، كما ساهمت حلول التجارة الرقمية التي توفرها المنصة في توفير نحو 9.34 ملايين درهم من تكاليف الورق والطباعة.

وأكدت «دبي التجارية» أنه ومن خلال تبسيط مثل هذه العمليات، فإنها تمكّن متعامليها من توجيه تركيزهم نحو الأعمال ذات القيمة الكبيرة، ما يسهم في تعزيز الإنتاجية. كما تلتزم المنصة الرقمية بتقديم نافذة تجارية موحدة، ما يوفر للتجار منظومة مركزية لجميع احتياجاتهم المتعلقة بالتجارة، مع ضمان خفض التكاليف والآثار البيئية معاً.

