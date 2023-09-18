«غرف الإمارات» تحث المستثمرين على المشاركة في منتدى «الأعمال الخليجي العراقي»

حث الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، حميد محمد بن سالم، أصحاب الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها خلال جلسات العمل التي يتضمنها منتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول، الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 26 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وأوضح بن سالم أن «المنتدى سيشهد مناقشة وطرح مشروعات استثمارية عراقية عدة، في مختلف القطاعات الاقتصادية، بحضور أكثر من 350 شخصية خليجية وعراقية».

وقال بن سالم: «تتركز الفرص الاستثمارية، التي سيتم طرحها أمام المستثمرين الخليجيين والمشاركين في المنتدى في قطاعات الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي، والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والمستلزمات الطبية والرعاية الصحية، والطاقة، والطاقة المتجددة والربط الكهربائي والبنية التحتية والإسكان والتمويل والمصارف».

وأكد أن «المشروعات والفرص التي سيتم طرحها ذات قيمة مضافة عالية، وستوفر فرص عمل كبيرة للعراقيين، وبيّن أن المنتدى الذي تنظمه غرفة الشارقة بالتعاون مع اتحاد غرف الإمارات واتحاد الغرف الخليجي واتحاد الغرف التجارية العراقية، وبدعم من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، يهدف إلى رفع مستوى التعاون الخليجي العراقي بالنسبة للقطاع الخاص، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الخليجية العراقية، والتعرف إلى الفرص الاستثمارية لدى الجانبين، والقوانين الخاصة بالاستثمار والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال».

ويسعى المنتدى، لفتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجالات التجارة والمشاريع المشتركة، من خلال اللقاءات الثنائية التي ستعقد بين العراق وعدد من دول الخليج العربي.

وأشار إلى أن المنتدى يحظى بدعم كامل من قبل مبادرة «معاً للشراكات» التي أطلقها اتحاد غرف الإمارات مؤخراً مع مصرف التنمية الدولي من إمارة الشارقة، التي تستضيف هذا المنتدى، والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الجانبين، والتي ستشكل أرضية صلبة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لخدمة المصالح المشتركة، مؤكداً وجود اهتمام عالي المستوى لتعزيز الاستثمارات الخليجية بالعراق لدعم الاقتصاد العراقي.