«اتصالات من إي آند» تنجح في تجربة شبكة نقل البيانات بسعات عالية

أعلنت «اتصالات من إي آند»، أمس، عن نجاح تجربتها لشبكة نقل البيانات (400G@Super C+L) بالتعاون مع شركة «هواوي»، فيما يشكل خطوة إضافية في تطوير قدرة الشبكة وكفاءتها، عدا عن دورها المحوري في دعم مبادرات التنمية الخضراء وإنشاء أساس قوي للحوسبة السحابية فائقة النطاق.

وأفادت «اتصالات» في بيان، بأن شبكة (Super C+L) تنقل القطاعات الحيوية إلى عصر جديد من نقل البيانات بسرعات عالية لتصبح أساس التحول الرقمي الحديث، مشيرة إلى أن هذه التجربة تشكل إنجازاً استثنائياً في خضم مشهد سريع التطور يزداد فيه الطلب على حلول نقل بيانات مرنة وقابلة للتطوير.

وأوضحت أن حل «Super C+L»، الذي اختبرته، لديه القدرة على استيعاب ما يصل إلى 12 تيراهرتز من موارد الطيف الترددي، أو ما يعادل 120 رقماً من الأطوال الموجية، والذي يشكل زيادة نوعية مقارنةً بحل النطاق (C) التقليدي الموسع الذي يدعم موارد الطيف الترددي بنطاق 4.8 تيراهرتز فقط.

ويؤدي هذا الإنجاز غير المسبوق إلى زيادة كبيرة في تحسين كفاءة الشبكة بمقدار 2.5 مرة، ما يدعم التحول الرقمي للصناعات بشكل فعال ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. ويعد توسيع موارد طيف الألياف الضوئية استراتيجية حاسمة لتحقيق نقل البيانات عالية السرعة في الجيل المقبل من الشبكات الضوئية.