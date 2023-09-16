هاينان الصينية تسعى لاستقطاب الشركات الإماراتية

نظمت هاينان الصينية، ممثلة بإدارة التجارة ومكتب التنمية الاقتصادية الدولية في المقاطعة بالتعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، مؤتمراً ترويجياً في دبي، أمس، حول الفرص الاستثمارية بالمقاطعة أمام المستثمرين والشركات الإماراتية. وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في كلمته خلال المؤتمر: «يعكس تجمعنا رؤيتنا المشتركة للارتقاء بالشراكة الاقتصادية بين الإمارات والصين إلى آفاق جديدة». وأضاف أن حجم التجارة بين دولة الإمارات ومقاطعة هاينان الصينية وصل إلى 912 مليون دولار العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 102%.

وشهد المؤتمر توقيع أربع اتفاقيات تستهدف توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وهاينان.