«إياتا»: زيادة الطلب على الشحن الجوي عالمياً خلال يوليو

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن زيادة الطلب على الشحن الجوي عالمياً خلال يوليو الماضي، وذلك رغم التحديات المتمثلة في انخفاض أحجام التجارة العالمية.

وذكرت «إياتا»، في بيان أمس، أن التجارة العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في يونيو، بنسبة 2.5% على أساس سنوي، ما يعكس تباطؤ الطلب والتحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويلي والش: «مقارنة بيوليو 2022، كان الطلب على الشحن الجوي ثابتاً بشكل أساسي، ونعتبر هذه الأرقام تحسناً كبيراً، حيث يتواصل اتجاه تعزيز الطلب الذي بدأ في فبراير».

وكانت شركات الطيران في الشرق الأوسط سجلت زيادة بنسبة 1.5% على أساس سنوي في أحجام الشحن في يوليو الماضي.