غرفة تجارة دبي تدعم الحضور الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ندوة توعوية افتراضية بالتعاون مع منصة «نون»، وذلك لتعزيز وعي الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية حول فوائد الوجود على الإنترنت، ودعم مبيعاتها عبر القنوات الإلكترونية.

وذكرت الغرفة في بيان أمس، أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن جهودها لدعم نمو واستدامة الشركات الوطنية، وتعريفها بأحدث وسائل التسويق والدعم من خلال تأسيس حضور ووجود رقمي مميز لها يساعدها على مواجهة متغيرات بيئة العمل، وتغير سلوك المستهلك وتفضيله الخيارات الشرائية الرقمية.

وقدمت الندوة للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة التي بلغ عددها أكثر من 200 شركة، الخبرات والأدوات اللازمة لمساعدتها على تأسيس وترسيخ حضورها عبر الإنترنت بشكل فعال.

كما سلطت الضوء على خدمات «نون» التي تساعد تجار التجزئة على تعزيز حضورهم الرقمي بسهولة وفعالية من حيث التكلفة.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن مجتمع الأعمال في دبي يتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة تجعل القطاع الخاص قادراً على مواكبة المتغيرات العديدة في شكل ومنظومة ممارسة الأعمال، وتعزيز تنافسيته وحضوره الرقمي، معتبراً أن الفعاليات المختلفة التي تنظمها الغرفة تساعد هذه الشركات على وضع استراتيجيات متجددة، تجعل الحضور الرقمي ركيزة أساسية في خطط النمو والنجاح.