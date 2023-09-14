«نايت فرانك»: دبي تتصدر «المؤشر الدولي للمساكن الفاخرة»

أعلن مركز دبي المالي العالمي، انطلاق المبيعات في مشروعه السكني «DIFC Living» اعتباراً من 20 سبتمبر 2023. وأفاد المركز بأن «DIFC Living» هو أول مشروع سكني لمركز دبي المالي العالمي يتم طرحه للبيع، وسيضم 170 مسكناً راقياً، يتبنى مفهوماً جديداً للعيش، ويرسم ملامح أسسه المستقبلية، في وقت أعلنت فيه شركة «نايت فرانك» للاستشارات العقارية العالمية، تصدر دبي «المؤشر الدولي للمساكن الفاخرة» الخاص بها للعام الثاني على التوالي.

وبحسب «دبي المالي العالمي»، فإن من المقرر الانتهاء من العمل على هذا المشروع المتكامل ومتعدد الاستخدامات، مع مرافق سكنية وتجارية مستقلة ومترابطة في الوقت ذاته، بحلول الربع الثالث من عام 2026، لافتاً إلى أنه تم تعيين شركة «نايت فرانك»، كشريك للتسويق والمبيعات الحصري الذي سيكون مسؤولاً عن مبيعات الوحدات السكنية.

ويعتمد المشروع الذي يبلغ ارتفاعه 1186 متراً، نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة «LEED»، ويتكوّن من 41 طابقاً، منها 24 طابقاً مخصصاً للوحدات السكنية. ويتيح البرج السكني مزيجاً واسعاً من أنواع الوحدات السكنية التي تتنوع بين شقق سكنية بغرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم، كما يضم المشروع تسعة طوابق من المساحات التجارية، فيما تم تخصيص طابقين منها للمساحات المكتبية المشتركة التي تأتي ضمن إطار المرحلة الثالثة من خطة توسعة «إنوفيشن هب»، التابع لمركز دبي المالي، مجتمع الابتكار الأكبر في المنطقة.

وسيسهم المشروع في إثراء المشهد العمراني لمركز دبي المالي العالمي، وترسيخ مكانته وجهة رائدة لأسلوب الحياة الراقية. كما سيضم طابق المنصة من المشروع عدداً من المطاعم والمقاهي التي ستوفر للسكان المزيد من الخيارات في مجال المطاعم. كما يمكن للمقيمين الاستفادة من خدمات الـ«كونسيرج»، وغرف الاجتماعات والصالات الخاصة، ومسبح بأفق لامتناهي «إنفينيتي» مع إمكانية التحكم بدرجة حرارته، ومركز لياقة بدنية، وصالة سينما خاصة، ومنطقة لعب مخصصة للأطفال.

وقال الرئيس التنفيذي للعقارات في مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، صالح العقربي: «يوفر مشروعنا الجديد DIFC Living مجموعة واسعة من المساحات السكنية والتجارية والمساحات المكتبية المشتركة، ضمن بيئة سكنية عصرية ومتناغمة تحت سقف واحد، لتلبي متطلبات مجتمعنا العالمي المتنامي».

من جانبه، قال الشريك المساعد في قسم تسويق وبيع المشروعات السكنية لدى «نايت فرانك» الشرق الأوسط، دين فولي: «سيرتقي البرج الجديد متعدد الاستخدامات بمستوى العروض السكنية الفاخرة في المنطقة، وسيعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كواحد من أكثر مواقع الأعمال وأسلوب الحياة شهرةً في دبي. ومن خلال عملنا الوثيق مع فريق المركز على مدار الأشهر الماضية، فإننا نثق بأن هذا المشروع السكني الأول للمركز سيحقق شعبية كبيرة بين المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حدٍّ سواء». يذكر أنه ووفقاً لتقرير الثروات الأخير، الصادر عن شركة «نايت فرانك»، فقد سجلت أسعار المنازل الفاخرة في دبي ارتفاعاً هو الأسرع على مستوى العالم خلال العام الماضي، مدعومةً بتزايد تدفق الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية إلى الإمارة بفضل التسهيلات العديدة المقدمة للحصول على تأشيرات. كما تصدرت دبي «المؤشر الدولي للمساكن الفاخرة»، الخاص بشركة «نايت فرانك» للعام الثاني على التوالي، حيث سجلت أعلى نسبة زيادة سنوية في القيمة الرأسمالية للمساكن الفاخرة في عام 2022 بنسبة 44.2%.