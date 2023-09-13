الإمارات تستعرض مشروعاتها في «مبادرة الحزام والطريق»

يصل وفد رسمي واستثماري لدولة الإمارات برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، خلال الأسبوع الجاري إلى هونغ كونغ، للمشاركة في الدورة الثامنة من قمة «مبادرة الحزام والطريق»، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وبناء الشراكات التجارية والتنموية في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا وريادة الأعمال، والتي تخدم التنافسية والاستدامة لاقتصاد الجانبين. ويضم وفد الدولة أكثر من 40 شخصاً من الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، في وقت ستشهد فيه الزيارة استعراضاً لمجموعة من المشروعات الإماراتية الرائدة، إضافة إلى عقد مجموعة لقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات وهونغ كونغ.

ويشارك وزير الاقتصاد في جلسة بعنوان «إطلاق الإمكانات في منطقة الشرق الأوسط»، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين، إذ ستلقي الجلسة الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، والاطلاع على مميزات وممكنات الموقع الجغرافي للإمارات، كما سيشارك في عدد من جلسات واجتماعات الدورة.

وسيعقد المري كذلك عدداً من اللقاءات الثنائية مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين وكبرى الشركات في هونغ كونغ، بهدف مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين لمستويات جديدة من النمو والازدهار، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة.