غرفة دبي العالمية تفتتح مكتباً خارجياً في باريس

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن افتتاحها مكتباً خارجياً جديداً في العاصمة الفرنسية باريس، لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة، واستقطاب الاستثمارات الفرنسية إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في السوق الفرنسية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية إلى 24 مكتباً حول العالم.

ويتماشى افتتاح المكتب الجديد، الذي يعتبر المكتب التاسع الذي يفتتح العام الجاري، والثالث في القارة الأوروبية بعد مكتبي المملكة المتحدة وإيطاليا، مع مبادرة «دبي جلوبال» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتأسيس شبكة متكاملة تشمل 50 مكتب ترويج تجاري لدبي في العالم بحلول عام 2030.

وتهدف مبادرة «دبي جلوبال» إلى استقطاب الشركات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين والمواهب العالمية إلى دبي من خلال إبراز المزايا التنافسية للإمارة، وتبادل المعلومات الاستثمارية، والتعاون بشكل أكبر مع جميع الأطراف المعنية في الخارج.

وحضر افتتاح المكتب سفيرة دولة الإمارات لدى فرنسا، هند مانع العتيبة، ونائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي، سالم الشامسي، بحضور ممثلين عن مجتمع الأعمال والشركات الفرنسية.

سوق استراتيجية

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نعتبر فرنسا أحد الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لنا التي نسعى لترسيخ تواجدنا فيها. وتساهم هذه المكاتب في تسريع وتيرة الجهود المبذولة لزيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدبي من 1.4 تريليون درهم إلى ترليوني درهم بحلول عام 2026، وذلك ضمن إطار خطة دبي الخمسية للتجارة الخارجية».

وأضاف لوتاه: «نستهدف تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية، وتعزيز جهودنا في استقطاب الاستثمارات الأوروبية بشكل عام والفرنسية بشكل خاص إلى الإمارة، ودعم خطط توسع شركاتنا في فرنسا. وسيسهم المكتب الجديد في توحيد جهودنا لمواكبة خطط الإمارة المستقبلية في ترسيخ مرونة تجار دبي في الأسواق العالمية، ودعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».

فرص كبيرة

بدورها، قالت سفيرة دولة الإمارات لدى فرنسا، هند مانع العتيبة: «يجسد افتتاح مكتب تمثيلي لغرفة دبي العالمية في باريس عمق وحيوية العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وفرنسا. ويأتي هذا الإنجاز في فترة حاسمة تشهد فيها دولة الإمارات تنويع اقتصادها بوتيرة متسارعة، ما يفتح آفاقاً جديدة وفرصاً كبيرة أمام الشركات الفرنسية لتوسيع نطاق تواجدها بالدولة في قطاعات مختلفة تشمل الفضاء والتكنولوجيا والصحة والسلع الفاخرة».

شركات فرنسية

وقد بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع فرنسا خلال العام الماضي نحو 24.6 مليار درهم، مسجلةً نسبة نمو بلغت حو 33.7% مقارنة بالعام 2021.

وبلغ عدد الشركات الفرنسية الجديدة التي انضمت إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضي 472 شركة جديدة، بنسبة نمو تبلغ 33% مقارنة بعددها خلال الفترة نفسها من العام 2022، في حين بلغ إجمالي عدد الشركات الفرنسية المسجلة في عضوية الغرفة حتى نهاية يوليو الماضي 3068 شركة.

وتشمل مجالات التجارة الأساسية بين دولة الإمارات وفرنسا: الطائرات وأجزائها، والآلات، الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، العطور، مستحضرات التجميل، ولمنتجات الصيدلانية.

وسيعمل المكتب الخارجي الجديد في باريس على تعزيز العلاقات التجارية القوية بالفعل بين الجانبين من خلال تحديد فرص التجارة والاستثمار ذات الإمكانات العالية في مجالات الحبوب والمجوهرات ومنتجات الألبان والمصنوعات الجلدية، كما سيركز على بناء علاقات قوية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين الحكومي والخاص، ومساعدة الشركات الفرنسية على دخول سوق دبي، والتوسع منها على المستوى الدولي. وسيقوم المكتب كذلك بإنشاء قنوات جديدة للتواصل والتعاون الاقتصادي بين الشركات الإماراتية والفرنسية، والتعاون مع شركاء فرنسيين في تنظيم فعاليات التواصل ومنتديات الأعمال واجتماعات توفيق المصالح التجارية.

