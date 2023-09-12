غرفة تجارة دبي تجتمع مع 20 مجلس أعمال لتعزيز الشراكات الاقتصادية

شاركت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في لقاء تفاعلي موسع، نظمه عدد من مجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم مجتمع الأعمال في دبي، وتعزيز الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود، والترويج للإمارة كمركز تجاري عالمي تنافسي.

وشكل اللقاء، الذي يعتبر إحدى المبادرات الفعالة لمجالس الأعمال، أكبر فعالية للتواصل مع مجالس الأعمال في عام 2023، حيث جمع اللقاء أكثر من 20 مجلس أعمال، وما يزيد على 600 رجل وسيدة أعمال، متيحاً فرصة استثنائية أمام المشاركين لتوسيع شبكات علاقاتهم، وتبادل الأفكار، وبناء شراكات قيّمة مع أقرانهم، وبحث فرص التعاون مع ممثلي الغرفة.

وأشار مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إلى أهمية هذه اللقاءات في توطيد أواصر التعاون مع مجالس الأعمال، باعتبارهم مكوّناً أساسياً من مكونات مجتمع الأعمال، معتبراً أن الحوار هو الركيزة الأهم في الشراكة الاستراتيجية الناجحة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد لوتاه، الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص، ممثلاً في مجموعات ومجالس الأعمال، في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، معتبراً أن اللقاء يشكل منصة مثالية لبحث التعاون المشترك، وكيفية تنسيق الجهود وتوحيدها بما يخدم المصالح المشتركة، ويرسخ مكانة دبي وجهةً عالمية للأعمال.

ويتمثل دور غرفة تجارة دبي، في تحسين وتسهيل ممارسة الأعمال في دبي، مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وبناء جسر للتواصل بين مجتمع الأعمال والقطاع الحكومي، انطلاقاً من دورها المحوري في رعاية ودعم مصالح مجتمع الأعمال. كما تساعد الغرفة أعضاءها على اتخاذ قرارات مستنيرة، واستكشاف فرص الأعمال من خلال توفير معلومات السوق لهم، وتسهيل وصولهم إلى الخبرات المطلوبة.

