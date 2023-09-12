مجموعة الإمارات تتيح فرصاً للمواطنين بالتعاون مع «مايكروسوفت»

أعلنت مجموعة الإمارات، أمس، تعاونها مع شركة «مايكروسوفت» لتدريب وتوجيه وإعداد المواطنين الإماراتيين ذوي الإمكانات العالية، ليصبحوا قادة المستقبل في المجموعة.

وأفادت المجموعة في بيان، بأنه جرى تصميم البرنامج حول دورات «مايكروسوفت» التكنولوجية، بما في ذلك التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي لقيادة الأعمال، إضافة إلى تطوير المهارات الشخصية والقيادية. وتتمثل الرؤية المشتركة في تثقيف وإلهام قادة المستقبل في مجموعة الإمارات، وكذلك وضع خريطة طريق وظيفية واضحة تعتمد على إحداث تحول في أعمالهم وثقافتهم.

ويتضمن البرنامج أكثر من 120 ساعة من ورش العمل داخل الفصول الدراسية وسط بيئة مختلطة، مدعوماً بتوجيهات فريق قيادة «مايكروسوفت» في دولة الإمارات، فضلاً عن فرص أمام المشاركين للالتقاء بكبار القادة والتعلم منهم في المقر الرئيس لشركة «مايكروسوفت» في ريدموند بالولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا: «نقدر عالياً تعاوننا التاريخي مع (مايكروسوفت)، ويسعدنا أن نوسعه ليشمل توفير فرصٍ أمام قادتنا المستقبليين لتطوير حياتهم المهنية واكتساب معرفة أوسع، كما نعتز برؤيتنا المشتركة التي تتمحور حول تطوير وتمكين موظفينا من أجل مستقبل أفضل، والاعتماد على إمكاناتهم وإسهاماتهم في إفادة أعمالنا ومجتمعاتنا».

من جانبه، قال مدير عام «مايكروسوفت الإمارات» نعيم يزبك، إن «الوتيرة السريعة للتحول الرقمي عبر الصناعات الرئيسة، مثل قطاع الطيران في دولة الإمارات، تعني أن من المهم أكثر من أي وقت مضى قيام المهنيين الشبان بصقل مهاراتهم الرقمية التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في المستقبل».