«الإمارات دبي الوطني» يزيد تسهيلات الإقراض للشركات الصغيرة

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن زيادة تسهيلات الإقراض المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 34% مقارنة بالعام الماضي.

وذكر البنك في بيان أمس، أن العروض التي يقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ترتكز على نموذج خدمة متميز، ما يتيح لجميع العملاء إمكانية الوصول المجاني إلى منصاته الرقمية.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي، إن «تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية الرئيسة للبنك».