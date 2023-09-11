دبي تستقبل 9.83 ملايين سائح دولي خلال 7 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 9.83 ملايين سائح دولي خلال الفترة بين يناير ويوليو 2023، مقارنة بـ8.1 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو جاوزت 21%، ومقابل 9.58 ملايين زائر في الفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل مستويات جائحة «كوفيدـ19» بنسبة نمو بلغت نحو 2.6%.

وبحسب بيانات للدائرة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت فيه مؤشرات كل من: أعداد السياح الدوليين الزوار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل «الجائحة».

أسواق الزوّار

وأظهرت البيانات تصدّر الهند الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الفترة بين يناير ويوليو العام الجاري، مسجلة أكثر من 1.4 مليون زائر، تلتها روسيا بنحو 673 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من السوق السعودية نحو 665 ألف زائر، ومن المملكة المتحدة 637 ألف زائر.

بدورها، حلت عُمان في المركز الخامس مسجلة نحو 605 آلاف زائر، تلتها الولايات المتحدة بنحو 424 ألف سائح، ثم ألمانيا بنحو 348 ألف زائر، والصين في المركز الثامن بـ328 ألف سائح، وإيران بنحو 224 ألف زائر، وإسرائيل بنحو 209 آلاف زائر.

الغرف الفندقية

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو 2023 نحو 148.7 ألف غرفة فندقية ضمن 813 منشأة فندقية مقابل 141 ألف غرفة فندقية ضمن 774 منشأة في نهاية يوليو 2022.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 76%، مقابل 72% في الفترة ذاتها من عام 2022، ومقابل 74% للفترة ذاتها من عام 2019.

فئات الفنادق

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34.5% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 51.3 ألف غرفة فندقية ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 28.4% مسجلة نحو 42.3 ألف غرفة فندقية ضمن 189 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 29.5 ألف غرفة فندقية ضمن 275 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية، فقد سجلت نحو 25.6 ألف غرفة ضمن 193 منشأة فندقية لتستحوذ بذلك على 17% من حجم السوق الفندقية.

وسجلت مدة إقامة النزلاء بنهاية يوليو 3.8 ليالٍ فندقية مقابل 4.1 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 23.85 مليون ليلة مبيت مقابل نحو 21.3 مليون مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو نحو 13%.

أوروبا الغربية في المركز الأول

حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، بناءً على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة بين يناير ويوليو 2023، تلتها منطقة جنوب آسيا بنحو 18%، مقابل نسبة 16% لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، و14% لروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية. بدورها، استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نسبة 13%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 8%.

وبلغت حصة الأميركتين 7%، وإفريقيا 4%، ومنطقة «أسترالاسيا» التي تضم أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة والجزر المجاورة 2%.

• 148.7 ألف غرفة فندقية ضمن 813 منشأة نهاية يوليو 2023.