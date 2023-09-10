e& توفر مكالمات مجانية لمشتركي "اتصالات" الإمارات ومصر إلى المملكة المغربية الشقيقة

أعلنت e& اليوم عن توفير مكالمات مجانية إلى المملكة المغربية الشقيقة من شبكاتها العاملة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية لإتاحة الفرصة للأفراد للتواصل مع المتضرّرين من آثار الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ e&: " تتقدم e& بخالص العزاء والمواساة إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، والشعب المغربي الذي نقف معه اليوم في هذا المصاب الجلّل انطلاقاً من حرص e& على مواصلة دورها في ربط المجتمعات في مختلف الأوقات ولا سيما خلال الظروف الاستثنائية التي تمّر بها المملكة المغربية."

وأضاف دويدار: "ومن خلال تواجدنا في المملكة المغربية، عبر "اتصالات المغرب" نتشارك مع المجتمع المغربي مصابه الجلّل ونأمل أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز التواصل بين الأفراد داخل وخارج المملكة المغربية الشقيقة لإتاحة الفرصة لهم للاطمئنان على ذويهم انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في ضرورة توفير مختلف أشكال الدعم للمملكة المغربية."

وتسري هذه المبادرة اعتباراً من 9 سبتمبر، وتشمل جميع عملاء شبكة الهاتف المتحرك في اتصالات من e& في دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ليكونوا على اتصال مع عائلاتهم وأحبائهم.

ويمكن لعملاء اتصالات من e& في دولة الإمارات التواصل لمدة 30 دقيقة لغاية 15 سبتمبر مجاناً مع عائلاتهم في المملكة المغربية، إلى جانب مكالمات صادرة غير محدودة لعملاء الشبكة الموجودين في المملكة المغربية و30 دقيقة من الاتصالات الواردة خلال تواجدهم هناك.

ويمكن لعملاء اتصالات مصر من e& المتواجدون في المملكة المغربية استخدام 20 دقيقة من المكالمات الصادرة مجاناً خلال تواجدهم في المملكة المغربية على مدار الأسبوع القادم.

وتتطلع e& بأن تساهم المبادرة في مساعدة الأفراد والمجتمعات للاطمئنان على المتأثرين من الزلزال في المملكة المغربية الشقيقة، استمراراً لنهجها في التضامن مع الأشقاء ومختلف شعوب العالم في الظروف الصعبة