4.8 مليارات درهم إنفاق سكان الإمارات على السياحة والسفر عبر الإنترنت

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن حجم إنفاق سكان الإمارات على السياحة والسفر عبر الإنترنت (تداول خدمات السفر والسياحة من خلال الإنترنت) تجاوز 4.8 مليارات درهم العام الماضي، شاملاً الإنفاق عبر الإنترنت على رحلات الطيران وحجوزات الفنادق واستئجار المركبات، فضلاً عن الإنفاق على باقات العطلات واستئجار بيوت العطلات والرحلات البحرية.

وأوضحت الهيئة في تقرير «الإمارات الرقمية»، الذي أصدرته أخيراً، أن حجم الإنفاق عبر الإنترنت على رحلات الطيران، بلغ أكثر من 1.56 مليار درهم في عام 2022، بينما بلغ الإنفاق على استئجار المركبات 361 مليون درهم، في حين وصل الإنفاق على حجوزات الفنادق 1.15 مليار درهم.

وأضافت أن حجم الإنفاق عبر الإنترنت على باقات العطلات بلغ 1.11 مليار درهم، فيما سجل الإنفاق على استئجار بيوت العطلات 613.5 مليون درهم، في حين بلغ الإنفاق على الرحلات البحرية 8.6 ملايين درهم.

كما كشف التقرير عن الخدمات المالية الرقمية التي استخدمها مستخدمو الإنترنت بصفة عامة على أساس شهري، مبيناً أن 30% استخدموا خدمات الدفع عبر الهاتف مثل خدمتي «أبل باي» و«سامسونغ باي»، وغيرهما، في حين استخدم 24.3% الخدمات البنكية الرقمية والاستثمار والتأمين أو التطبيقات الرقمية، فيما استخدم 19.6% أنواعاً مختلفة من العلامات الرقمية المشفرة، والبقية خدمات متنوعة أخرى.