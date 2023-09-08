حاكم رأس الخيمة يفتتح مصنعاً للأسلاك المستخدمة في صناعة السيارات

أكّد صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن «رؤية رأس الخيمة لتحقيق التنمية المستدامة تتمثل في تعزيز مكانتها وجهة جاذبة ورائدة للاستثمارات، وفي تطوير منظومة اقتصادها المحلي لزيادة إسهاماتها في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة».

وقال سموّه: «لدينا في رأس الخيمة استراتيجية متكاملة لتنويع موارد الاقتصاد، وتحقيق النمو المتوازن لجميع القطاعات الحيوية الرئيسة، بما يضمن تعزيز مرونة منظومة الاقتصاد المحلي في الإمارة.. هذه الاستراتيجية تمنح المنظومة القدرة على مواكبة المتغيّرات المتسارعة، وعلى تعزيز تنافسيتها ضمن أهم الوجهات الرائدة للأعمال في الدولة والمنطقة والعالم».

جاء ذلك خلال افتتاح سموّه مصنع شركة «ماذرسون»، إحدى أكبر الشركات العالمية المصنعة للأسلاك المستخدمة في مجال صناعة السيارات على مستوى العالم، في منطقة «الحمرا» الصناعية، التابعة لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي، العضو المنتدب لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ورئيس مجلس إدارة شركة «ماذرسون»، فيفيك تشاند سيهغيل.

وعبّر سموّه عن ثقته بأن المصنع سيكون إضافة قوية لقطاع التصنيع المزدهر في رأس الخيمة، والذي يسهم بنحو 30% من إجمالي الناتج المحلي بالإمارة.

وقام سموّه، بعد إزاحة الستار إيذاناً بافتتاح المصنع، بجولة تفقدية داخله، اطلع خلالها من المعنيين على وحداته التصنيعية المتطوّرة.

ويُعدّ المصنع المتطوّر الثامن ضمن مصانع الشركة في المنطقة، حيث يُضاف إلى مصانعها القائمة في كل من دبي، والشارقة، الأمر الذي يسلط الضوء على دور دولة الإمارات المحوري في استراتيجية الشركة. وتوفر الشركة فرص عمل لأكثر من 180 ألف موظف في 41 بلداً على امتداد القارات الخمس، وتُعدّ المزود الرئيس لشركات تصنيع السيارات في كل من ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، اليابان، والهند.