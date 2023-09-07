دبي تتقدم بثبات نحو التحوّل إلى نموذج عالمي للمدن الذكية

تمضي دبي بخطى ثابتة نحو التحوّل إلى عاصمة رقمية عالمية في جميع القطاعات، بما يواكب متطلبات العصر ويلبي احتياجات المستقبل، ويعزّز مسيرة التحوّل الكامل إلى البيئة الرقمية، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للارتقاء بجودة الحياة في دبي، وتعزيز تنافسيتها، وتقديم أفضل الخدمات، لتكون بذلك المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.

منظومة ذكية

تواصل هيئة دبي الرقمية جهودها ودورها المحوري في إقامة منظومة ذكية رقمية موثوقة وعالية الاعتمادية، تدعم الاقتصاد الرقمي، وتمكّن المجتمع الرقمي في الإمارة، بما يسهم في توفير بيئة محفزة للابتكار بتوظيف التقنيات الحديثة في جميع المجالات، وتعزيز الخدمات الذكية التي تشمل مختلف مرافق الإمارة وقطاعاتها الحيوية، وفق منظومة استثنائية شاملة لتعزيز مكانتها عاصمة رقمية عالمية بارزة، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال 10 سنوات.

نموذج ملهم

وقال مدير عام هيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، إن «دبي تسابق الزمن لصنع مستقبلها الرقمي الرائد، وترسيخ مكانتها كنموذج ملهم في الحياة الرقمية، من خلال توفير منظومة ذكية متطورة محفزة لكل من يسعى للاستثمار في بيئة اقتصادية رقمية مبتكرة تتسم بالمرونة والتطور والاستخدام الذكي للتقنيات الرقمية، بما يجسد تطلعات قيادتنا».

وأضاف: «نحن اليوم من خلال النسخة الأخيرة من استراتيجية دبي الرقمية نقدم نموذجاً متكاملاً لمدن المستقبل، من حيث الحكومة الرقمية والمجتمع والاقتصاد الرقمي والحياة الرقمية الشاملة».

مؤشرات أداء

وأكد مدير عام هيئة دبي الرقمية، إن «المشروعات والمبادرات المنضوية ضمن استراتيجية (دبي الرقمية)، تسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ورؤية (نحن الإمارات 2031) الهادفة لإنشاء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً».

وقال إنه «لضمان تحقيق هذه الأهداف، طورنا منظومة شاملة تضم مؤشرات أداء طموحة، منها مضاعفة حجم الاقتصاد الرقمي بنسبة 200%، وتعزيز جودة الحياة الرقمية بما لا يقل عن 90%، وضمان أن تكون دبي واحدة من أوائل المدن في مؤشر الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية (LOSI)».

وأضاف أنه «(في دبي الرقمية)، الجهود التي تُبذل لتطوير كوادرنا وكفاءاتنا الرقمية لا تتوقف»، مشيراً إلى أن «استراتيجية (دبي الرقمية) تتضمن بنوداً وأهدافاً محددة في هذا الشأن، إذ نسعى لتأهيل أكثر من 50 ألفاً من الكوادر بمؤهلات رقمية متقدمة».

«دبي الآن»

ويعد تطبيق «دبي الآن» الذي أطلقته هيئة دبي الرقمية، من أكثر التطبيقات استخداماً في دبي، لما يتمتع به من تجربة استخدام فائقة الجودة، فضلاً عن الموثوقية العالية، كما أنه يتماشى مع التوجه الرقمي لحكومة دبي في توفير قناة رقمية موحدة، تختصر على المستخدمين العشرات من التطبيقات الضرورية بالنسبة لهم، إذ يوفر «دبي الآن» ما يزيد على 170 خدمة مقدمة من أكثر من 35 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

وبلغ عدد معاملات الدفع المنجزة عبر تطبيق «دبي الآن» منذ إطلاقه أكثر من 23 مليون معاملة رقمية، بقيمة تزيد على 12 مليار درهم، منذ إطلاق التطبيق، منها 4.5 ملايين معاملة دفع رقمية بقيمة 2.5 مليار درهم خلال العام 2022 وحده.

بلغ مجموع المعاملات التي تمت عبر «دبي الآن» نحو 2.6 مليون معاملة خلال النصف الأول من 2023، مقارنة بـ2.1 مليون معاملة خلال الفترة نفسها من عام 2022.

سعادة المتعاملين

طورت هيئة دبي الرقمية، بالتعاون مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، نظام اكتشاف السعادة بالبيانات البيومترية الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لقراءة تعابير الوجه في المنشآت الحكومية أو غيرها، وبالتالي يعطي مؤشراً عاماً عن سعادة الجمهور في مكان ووقت محددين. كما طورت الهيئة نظام مستشعرات جودة الحياة، بهدف قياس جودة البيئة في مكان ما.

إنترنت مجاني

يأتي توفير خدمات الإنترنت اللاسلكي السريع «WiFi» بالمجان في الأماكن والمرافق العامة الرئيسة في دبي انسجاماً مع رؤية الإمارة لتعزيز مكانتها كمدينة ذكية ووجهة عالمية بارزة لتوفير الخدمات الذكية، وبهدف تسريع التحول الرقمي، من خلال تمكين المستخدمين من الوصول السلس والآمن إلى إنترنت عالية السرعة والكفاءة.