«أبوظبي التجاري» يحدد سعر سندات خضراء بـ 650 مليون دولار

أعلن بنك أبوظبي التجاري، عن استكمال تسعير سندات خضراء بقيمة 650 مليون دولار لدعم تمويل أصول خضراء مؤهلة وفقاً لإطار عمل السندات الخضراء الخاص بالبنك.

وأفاد البنك في بيان أمس، بأن إصدار السندات الخضراء، يأتي انسجاماً مع الاستراتيجية المناخية للبنك، وتعكس التزامه بدعم عملائه في التحول نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن عائدات الإصدار ستؤول لتمويل مشروعات خضراء مؤهلة بما يتماشى مع إطار عمل البنك للسندات الخضراء.

وتم تسعير السندات الجديدة بهامش بلغ 125 نقطة أساس فوق معدل أسعار سندات الخزينة وبمعدل فائدة يبلغ 5.5%.

وتمت تغطية الإصدار بواقع 2.9 مرة بعد استقطاب مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث بلغت قيمة الطلبات الإجمالية ما يزيد على 1.9 مليار دولار.