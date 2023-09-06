«دو»: تطوير منصتين للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة قبل نهاية 2023

أفادت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، التابعة لها علامة «دو»، بأن تطور البنية التحتية التقنية بالإمارات يسهم في تسريع وتيرة التوسع والتحول لمعايير الاستدامة في مختلف القطاعات بالأسواق المحلية، مشيرة إلى أن الشركة تعمل حالياً على تنفيذ منصتين للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، فيما يتوقع إنجازهما بشكل نهائي قبل نهاية العام الجاري.

وأشارت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مؤتمر «انفيجين»، الذي نظمته بدبي أمس، بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى أن الاعتماد على الحلول التقنية المتطورة أصبح من العوامل الداعمة للتحول للاستدامة بالقطاعين العام والخاص.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي، أن «الشراكات الاستراتيجية تسرع وتيرة الابتكار التكنولوجي، كما أن تسخير الإمكانات الهائلة للتقنيات الحديثة يدفع عجلة التنمية المستدامة».

بدوره، قال مدير الإدارة التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية وحسابات العملاء الرئيسين في الشركة، جاسم العوضي، إن «الشركة تعمل على تنفيذ منصتين للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، فيما يتوقع إنجازهما قبل نهاية العام الجاري، ما يدعم تقديم خدمات تقنية جديدة للمؤسسات في قطاعات مختلفة وبما يهدف لتحقيق متطلبات التحول الذكي ولمفاهيم الاستدامة».