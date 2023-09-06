«الاقتصاد» تسجل 49 علامة تجارية جديدة يومياً

كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل أكثر من 11 ألفاً و973 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، بمعدل تسجيل أكثر من 49 علامة تجارية يومياً، في دلالة على قوة الدولة باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والتصنيع في المنطقة والعالم.

وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، أن عدد العلامات التجارية المسجلة في شهر أغسطس الماضي، بلغ أكثر من 1706 علامات جديدة، وشملت شركات محلية وإقليمية وعالمية كبرى داخل الدولة وفي المناطق الحرة.

وشملت العلامات أسماء جديدة وطريفة تظهر للمرة الأولى، ضمن قائمة العلامات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد، وتعكس الثقافة الإماراتية مثل العلامات المتعلقة بلوازم الخيل وعلامات العناية بالحيوانات الأليفة وتعليم اللغات والتسويق لنظم السباقات والدورات الرياضية وعلامات اللوحات الإعلانية والتعهدات الترفيهية وتنسيق الزهور، فضلاً عن خدمات الخط والرسم والأعشاب الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى أن العلامات التجارية المسجلة خلال شهر أغسطس، شهدت تنوعاً كبيراً وتركزت حول التكنولوجيا وخدمات الدفع الإلكتروني وتقنية المعلومات والعقارات والإنشاءات والمقاولات ومواد البناء والطيران والسياحة والسفر وإدارة الفنادق والشقق الفندقية وخدمات الضيافة وتأجير بيوت العطلات والمراكز التجارية والمطاعم والاستثمار وخدمات النفط وتمديد شبكات الغاز وخدمات المطارات والمواد الغذائية والمشروبات والتجارة العامة وتجارة التجزئة والجملة والصناعة والشركات القابضة وصيانة المباني.

كما شملت العلامات الجديدة المسجلة، تجارة المعدات والدراجات النارية وحقائب اليد والمنتجات الجلدية واللوحات الإعلانية والحلي والمجوهرات والذهب والفضة وخدمات الخط والرسم والسجاد والأعشاب الطبيعية والتوزيع والتسويق لنظم السباقات والدورات الرياضية وغيرها من المجالات.

ونجحت الإمارات في تدعيم مكانتها بوصفها مركزاً مفضلاً لكبرى الشركات الإقليمية والمحلية سواء التي تقدم الخدمات أو التي تقوم بعمليات الإنتاج والتصنيع داخل الدولة، وفي المناطق الحرة لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير وإعادة التصدير إلى مختلف دول العالم.