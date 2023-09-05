استكمال 89.4% من مشروع خزان مياه حتّا

تفقد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، تقدم سير العمل في مشروع خزان المياه الذي تنفذه الهيئة في منطقة حتّا، للاطلاع على تقدم الأعمال الإنشائية، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 89.42% من إجمالي المشروع. وتبلغ السعة التخزينية للمشروع 30 مليون غالون، في ما من المتوقع الانتهاء من المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو 86 مليون درهم، خلال الربع الأخير من العام الجاري 2023.

ويشتمل المشروع على إنشاء خزانين بقدرة تخزينية تبلغ 30 مليون جالون من المياه المحلاة، وتشييد المباني الداعمة، وتمديد أنابيب المداخل والمخارج. وقد اكتملت أعمال الأساس الإنشائية لجميع المباني والخزانات بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الاكتمال في الأعمال فوق الأرضية 92%، وتم أيضاً تمديد ما يقارب من 99% من الأنابيب.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تدعم مشروعاتنا في حتّا الخطة التنموية الشاملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتطوير منطقة حتّا وتلبية احتياجاتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتوفير فرص عمل مبتكرة للمواطنين في المنطقة».

وأضاف أن «خزانات المياه التي تنفذها الهيئة في مختلف أنحاء دبي، تدعم الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، واستراتيجية الأمن المائي 2036 لدولة الإمارات»، مشيراً إلى جهود الهيئة الرامية إلى تحسين كفاءة واعتمادية شبكات المياه، ورفع كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي وزيادة السعة التخزينية لإمارة دبي، لتصل إلى 1152 مليون غالون من المياه المحلاة مقارنةً بالسعة الحالية التي تبلغ 942 مليون غالون بما يفي بالمتطلبات الحالية والمستقبلية ويسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

