«مبادلة كابيتال» تتعاون مع «بتروبراس» في مشروع للوقود الحيوي بالبرازيل

أعلنت «مبادلة كابيتال»، شركة إدارة الأصول العالمية التي تدير محفظة استثمارات تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 20 مليار دولار، وشركة «بتروبراس»، شركة الطاقة البرازيلية المتكاملة، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف استكشاف مجالات التعاون، والفرص المتاحة لشركة «بتروبراس» للاستثمار في مشروع الوقود الحيوي الذي تطوره حالياً شركة «مبادلة كابيتال» في ولاية باهيا البرازيلية.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم رئيس مجلس إدارة «مبادلة كابيتال» وليد المقرب المهيري، والرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس» جان بول تيرا براتس.

وتعتمد مذكرة التفاهم على اتفاقية موقعة في شهر أبريل الماضي بين شركة «آسيلين» وولاية باهيا البرازيلية، لتطوير مشروع مصفاة حيوية لإنتاج الديزل المتجدد ووقود الطيران المستدام من محصول «ماكايوبا» البرازيلي المحلي.

وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار ورئيس شؤون الاستثمار في البرازيل في «مبادلة كابيتال»، أوسكار فالغرين: «يعد إنتاج الطاقة المتجددة من المحاصيل الزراعية البرازيلية مشروعاً مبتكراً وحيوياً، مع إمكانية تحقيق نتائج إيجابية بشأن مسيرة تحول الطاقة في البرازيل ومشهد الطاقة العالمي للأجيال المقبلة. وتؤكد هذه الاتفاقية الالتزام المشترك لمبادلة كابيتال وشركة بتروبراس بالتحول في مجال الطاقة، ونحن متحمسون للعمل إلى جانب بتروبراس لابتكار منتج جديد محايد للكربون من شأنه تسريع عملية التحول نحو مستقبل مستدام».

من جانبه قال جان بول تيرا براتس: «تنسجم مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع رؤيتنا الاستراتيجية الرامية لإعداد بتروبراس لمستقبل أكثر استدامة، والمساهمة في نجاح خططنا بشأن التحول في مجال الطاقة. ونحن متحمسون لاستكشاف فرص الاستثمار في هذا المشروع، الذي نعتقد أنه سيزيد من تنويع محفظة بتروبراس، ويدعم هدفنا المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050».