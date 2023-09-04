«دو» تجمع روّاد التكنولوجيا في «إينفجن» غداً

كشفت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن الأجندة الخاصة بفعاليتها «إينفجن» التي تنظمها بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يوم غد الخامس من سبتمبر الجاري. وتشهد الفعالية في نسختها الأولى مشاركة نخبة من الخبراء وقادة الأعمال وممثلي عدد من شركات قطاع التكنولوجيا والاتصالات.

وقال الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بالإنابة) في «دو»، جاسم العوضي: «سيسهم الحدث، من خلال تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة التي تتميز بها التقنيات الثورية مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس، والتقنيات القابلة للارتداء، في تدشين فصل جديد من الابتكار الرقمي والتكنولوجي للارتقاء بمستويات الكفاءة والإنتاجية والتعاون في بيئات العمل».