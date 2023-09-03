إماراتيان ضمن «فوربس» لأقوى الرؤساء التنفيذيين الإقليميين لشركات عالمية

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمة «العالمية تلاقي المحلية» لعام 2023، في نسختها الـ11، لتسلط الضوء على أقوى الرؤساء التنفيذيين الإقليميين لأكبر 100 شركة عالمية متعددة الجنسيات، والذين أسهموا بدور حيوي في مشهد الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتضم القائمة 103 رؤساء تنفيذيين يقودون 100 مكتب إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركات عالمية، 48% منها تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، ومن بينهم مسؤولان تنفيذيان إماراتيان.

وأفادت «فوربس الشرق الأوسط» بأنه تم اختيار القادة التنفيذيين استناداً إلى مجموعة متنوعة من المعايير، إذ حصرت أولاً الشركات العالمية الواردة في تصنيف فوربس (Global 2000) التي لها عمليات تجارية مباشرة ومهمة في المنطقة، وتمّ قياس تأثيرهم الشخصي وإنجازاتهم البارزة، إضافة إلى تقييم مساهماتهم في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وأظهرت القائمة تنوّعاً كبيراً من حيث الجنسيات، إذ يمثل المسؤولون التنفيذيون فيها 41 جنسية، مع تصدّر فرنسا والهند ولبنان القائمة بـ10 رؤساء تنفيذيين من كل دولة، تليها المملكة المتحدة بثمانية رؤساء تنفيذيين، ثم ألمانيا بستة مسؤولين.

وتمثل القائمة 33 قطاعاً مختلفاً، مع تفوّق واضح لقطاع التكنولوجيا بـ15 شركة، يليه قطاع الأدوية بـ11 شركة، وقطاع السيارات بسبع شركات.

ولفتت «فوربس الشرق الأوسط» إلى أنه ومع اقتراب الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، التي تستضيفها الإمارات في وقت لاحق من العام الجاري، يضع قادة الأعمال المصنفون ضمن القائمة، الاستدامة على رأس أولوياتهم.

وأظهرت قائمة «فوربس الشرق الأوسط» أقوى الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية في المنطقة، يتقدمهم نائب رئيس «مايكروسوفت العالمية»، ورئيس «مايكروسوفت» في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، سامر أبولطيف، يليه الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان والأسواق الناشئة عالمياً، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وإفريقيا لشركة «Procter & Gamble» الأميركية، عمر الشناوي، ثم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «Nestlé Middle East» السويسرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ياسر عبدالملك.

وضمت القائمة كذلك رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا في «ماستركارد»، ديميتريوس دوسيس، ورئيس منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في «بوينغ»، كولجيت غاتا أورا، والمدير العام التنفيذي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «غوغل» العالمية، أنطوني نقاش، ونائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «أمازون»، رونالدو مشحور.

كما ضمت القائمة: المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة الأعمال في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان لشركة «فيزا» العالمية، ليلى سرحان، والمدير الإقليمي ونائب الرئيس الأول للمجموعة في منطقة مجلس التعاون الخليجي للشركة، سعيدة جعفر، إضافة إلى المدير العام في الإمارات وإفريقيا لشركة: «Hewlett Packard Enterprise»، أحمد الخلافي، والمدير المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط، محمد الرحيلي.

• القائمة ضمت 103 رؤساء تنفيذيين يقودون 100 مكتب إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركات عالمية.