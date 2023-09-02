ارتفاع إشغال فنادق دبي وأبوظبي بنسب تصل إلى 20% خلال الربع الرابع

قال مسؤولو فنادق: «إن الحجوزات الراهنة تشير إلى ارتفاع نسب الإشغال في فنادق دبي وأبوظبي بنسب تصل إلى نحو 20%، خلال الربع الرابع من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل معدلات إشغال بعض الفنادق إلى 95%».

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»: «إن ذلك النمو يأتي مدعوماً بالمؤتمرات والفعاليات الكبرى التي تستضيفها الإمارتان خلال تلك الفترة، وعلى رأسها مؤتمر (كوب 28) في دبي، ومعرض دبي للطيران، فضلاً عن معرض (أديبك)، وسباق (فورمولا-1) في أبوظبي، وغيرها من الفعاليات، إضافة إلى النمو الكبير في سياحة الترفيه».

نسب مرتفعة

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس للتسويق والمبيعات لدى فنادق ومنتجعات «جنة»، أسامة شروف، إن «الحجوزات الراهنة تشير إلى أن نسب الإشغال في فنادق المجموعة بدبي وأبوظبي تراوح بين 90 و95% على الأقل، خلال الربع الأخير من العام الجاري»، مشيراً إلى أن نسب الإشغال مرتفعة بنسب تراوح بين 15 و20%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح شروف أن «زيادة الإشغال ترجع إلى المؤتمرات والفعاليات الكبرى التي تستضيفهما دبي وأبوظبي، وعلى رأسها مؤتمر (كوب 28) ومعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، إضافة إلى سباق (فورمولا-1)، وغيرها من الفعاليات الأخرى، بعد أن رسّخت الإمارات مكانتها وجهة رئيسة لسياحة الأعمال».

وتوقع أن تشهد السياحة الترفيهية كذلك نمواً في الربع الرابع من العام الجاري، مع قدوم زوّار من أسواق مختلفة، أبرزها: الصين وروسيا ومنطقة وسط آسيا، وسط توقعات بعودة رحلات الطيران العارض «الشارتر» من روسيا والصين بشكل خاص إلى دبي وأبوظبي، خلال الربع الرابع، بعد توقفها جرّاء جائحة «كورونا».

نمو واعد

من جهته، قال مدير عام مجموعة فنادق «كراون بلازا دبي جميرا» و«كراون بلازا دبي ديرة»، عماد رمزي، إن «دبي تشهد نمواً واعداً في نسب الإشغال، خلال الربع الرابع، حيث لمسنا ذلك من خلال الحجوزات المسبقة المسجلة في المجموعة»، لافتاً إلى ارتفاع متوسط الإشغال في فنادق المجموعة، خلال الربع الرابع، بنسبة بلغت نحو 20%، مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف رمزي أن «هذا المسار الإيجابي يشير إلى أن دبي تعمل بنجاح في بناء زخم السفر إلى الإمارة بعد موسم الصيف، عبر استضافة أهم المؤتمرات والفعاليات، مثل (كوب 28)».

وذكر أنه «بناء على الحجوزات والتوقعات المقبلة، فإنه من المنتظر أن يتجاوز معدل الإشغال في نهاية الربع الأخير من العام نسبة 94% في فنادق المجموعة»، مشيراً إلى أن طلبات الإقامة الفندقية ليست محصورة فقط في الدول المجاورة، بل تعدتها لدول بعيدة نسبياً، مثل دول جنوب أميركا وبعض الدول في شرق آسيا.

سياحة الترفيه

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «فنادق جيون»، أحمد حسيب، إن «المجموعة تتوقع نسب إشغال مرتفعة، خلال الربع الرابع من العام الجاري، حيث تشير الحجوزات الحالية إلى أن نسب الإشغال في فنادق المجموعة في أبوظبي ودبي ستتجاوز 90%، لاسيما خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بارتفاع يصل إلى 10%، مقارنة بالفترة من نفسها العام الماضي».

وبيّن حسيب أن معدلات الإشغال المرتفعة مدعومة بانعقاد العديد من المؤتمرات والفعاليات الكبرى في الدولة في الربع الأخير من عام 2023، وعلى رأسها مؤتمر «كوب 28» في دبي، ومعرض دبي للطيران، فضلاً عن معرض «أديبك»، وسباق «فورمولا-1» في أبوظبي، وغيرها، إضافة إلى النمو الكبير في سياحة الترفيه مع تحسّن الطقس.

وأوضح أن «أهم الأسواق المصدّرة للسياح في تلك الفترة، هي السوق الصينية التي عادت بقوة العام الجاري، بعد غياب جزئي العام الماضي، فضلاً عن السوق الألمانية والبريطانية والهندية والروسية»، مشيراً إلى أسواق آسيوية جديدة مصدّرة للسياحة إلى الدولة، مثل سوقي كازاخستان وأذربيجان.

زيادة ملحوظة

في السياق ذاته، قال مدير إدارة المبيعات في فندق «سوفتيل الكورنيش» بأبوظبي، راضي علي باز، إن «الحجوزات الراهنة تشير إلى زيادة ملحوظة في الإشغال تقدر بنسبة 10% على الأقل، خلال الربع الأخير من العام الجاري، مقارنة بالفترة الممثلة من العام الماضي، ليصل معدل الإشغال إلى نحو 90%». وأكد باز: «إننا نلاحظ زيادة في الإشغال من الفترة الراهنة بسبب انعقاد مؤتمر (كوب 28) في دبي، تزامناً مع زيارات الوفود الرسمية التي تأتي إلى أبوظبي بمناسبة انعقاد المؤتمر».

ولفت إلى الأسواق المصدّرة للزوّار إلى الدولة، خلال الربع الرابع، متنوّعة وكثيرة، أبرزها السوق الأوروبية والهندية والصينية والروسية، إلى جانب أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

طفرة في دبي

قال مدير عام فندق «سويس أوتيل المروج دبي»، عمرو نجاح: «نتوقع طفرة في الإقبال السياحي على دبي، خلال الربع الأخير من العام الجاري، مدعومة بانعقاد مؤتمر (كوب 28)، إضافة إلى الفعاليات العديدة والمتنوّعة التي تشهدها دبي، في إطار الجهود المبذولة للترويج والتنشيط للسياحي من جانب الجهات الرسمية في الإمارة»، مشيراً إلى أن دبي أصبحت وجهة سياحية عالمية تمتلك جميع مقومات الجذب السياحي للأعمال والترفيه في وقت واحد.