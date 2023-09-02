«أدنيك» تطلق رحلات الطيران العارض إلى أوروبا وآسيا الوسطى

أعلنت مجموعة «أدنيك» عن طرح خدمات رحلات الطيران العارض من خلال ذراعها السياحية الترفيهية شركة «سياحة 365»، في خطوة تسهم في تعزيز الخيارات المتاحة للسياح الدوليين القادمين من مختلف الوجهات، والتي تنسجم مع عروض الضيافة التي تقدمها دولة الإمارات، ويدعم حضورها وسمعتها كوجهة عالمية رائدة.

وأفادت المجموعة في بيان أمس، بأنه من المتوقع أن يسهم طرح خدمات الطيران العارض والمتوافرة عبر أوروبا وآسيا الوسطى في استقطاب المزيد من الزوار إلى دولة الإمارات، إلى جانب تعزيز مكانة مجموعة «أدنيك» كمؤثر رئيس في قطاع السياحة بالمنطقة، علماً أن تلك الخدمات ستضاعف من تأثير عروض الضيافة التي تقدمها المجموعة في إطار جهودها لدعم النمو الاقتصادي لقطاع السفر بالدولة، وذلك في ظل التوقعات بأن تبلغ نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 10% للدولة في عام 2023.

وجاء إطلاق شركة «سياحة 365» لخدمات الطيران العارض في أغسطس 2023 لتوفير الرحلات الجوية القادمة من الأسواق الدولية ذات الطلب العالي وغير التجارية لمئات الآلاف من المسافرين، بما في ذلك أوزبكستان، وقرغيزستان، وكازاخستان، وأذربيجان، وبيلاروسيا، وطاجيكستان، والتي يمكن الاستفادة منها عبر منظمي الرحلات السياحية، ومن بينهم «إيزي بوكينغ» (Easy Booking) المتاحة في آسيا الوسطى.

وبدءاً من أكتوبر المقبل، ستستفيد السوق الألمانية من خدمات الطيران العارض الأسبوعية التي ستنطلق من مطارات لايبزيغ ونورمبرغ وكولونيا إلى إمارة أبوظبي، والتي يمكن طلب الحجز عليها من خلال «كابيتال للعطلات» التابعة لشركة «سياحة 365»، كما سيدعم الطيران العارض شبكة رحلات الطيران التجاري المباشرة المتاحة حالياً.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، حميد مطر الظاهري، إن «إطلاق شركة (سياحة 365) لخدمات الطيران العارض يتماشى مع استراتيجية (أدنيك) الهادفة إلى تقديم عروض جديدة تعزز من قدرة ومساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، كما تحرص الشركة على تنويع خدماتها من أجل الحفاظ على نموها المتواصل وترسيخ قدرتها على استقطاب المزيد من السياح من مختلف الأسواق العالمية، وزيادة نطاق تواجدها على نطاق واسع دولياً».