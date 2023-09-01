34.8 ألف حساب جديد للمستثمرين في «دبي المالي» خلال 8 أشهر

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 34 ألفاً و818 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية، ما أسهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

وبحسب بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة نمواً كبيراً بنسبة تجاوزت 51% منذ بداية عام 2023 حتى نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ23 ألفاً و39 حساباً جديداً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4295 حساباً جديداً في أغسطس الماضي، و3570 حساباً في يوليو، و4246 حساباً في يونيو، و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل، و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير، و3082 حساباً في يناير 2023.

وأظهرت البيانات أن الحسابات الجديدة خلال أغسطس الماضي (4295 حساباً)، نمت بنسبة 73%، مقارنة بنحو 2484 حساباً جديداً في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 1811 حساباً جديداً.

واستحوذت خمس شركات وساطة على 83.4% تقريباً من إجمالي عدد حسابات التداول الجديدة في سوق دبي المالي في شهر أغسطس 2023، بما يعادل 3582 حساباً، وهي «بي إتش إم كابيتال» بـ1341 حساباً من 859 حساباً فقط في نهاية يوليو الماضي.

تلتها شركة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بـ856 حساباً من 727 حساباً، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بـ531 حساباً من 473 حساباً، ومن ثم شركة «الرمز كابيتال» بـ457 حساباً من 541 حساباً، وأخيراً «الدولية للأوراق المالية» بـ250 حساباً.

إلى ذلك، أضافت أسواق الأسهم المحلية، أكثر من 335 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مدعومة بزيادة الطلب من جانب المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق بأربعة إدراجات جديدة، شملت «أدنوك للغاز» و«بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي و«أدنوك للإمداد والخدمات» في سوق أبوظبي، فضلاً عن إدراج أسهم «الأنصاري» للخدمات المالية في سوق دبي المالي. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.205 تريليونات درهم في نهاية العام الماضي إلى 3.54 تريليونات درهم في آخر جلسات أغسطس الماضي، موزعة بواقع 2.855 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و685.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

7.43 مليارات درهم صافي مشتريات المؤسسات

عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في أسواق الأسهم المحلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وسط زيادة فرص المستثمرين ومواصلة نمو الاقتصاد الوطني.

واستناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة 7.438 مليارات درهم، من يناير حتى نهاية أغسطس، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 210.472 مليارات درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 203.035 مليارات درهم.

وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة تجاوزت 6.125 مليارات درهم كمحصلة شراء منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية آخر جلسات شهر أغسطس 2023، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 179.415 مليار درهم، مقابل مبيعات 173.290 بنحو مليار درهم.

وفي سوق دبي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 1.313 مليار درهم منذ بداية العام الجاري حتى نهاية جلسة آخر جلسات أغسطس وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 31.057 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 29.745 مليار درهم.

سوق دبي يربح 3.7 مليارات درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة تجاوزت 1.13 مليار درهم في ختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع، مع تصدر «العالمية القابضة» و«إعمار العقارية»، التداولات. وتوزعت السيولة بواقع 941.527 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و190 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 250.66 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 16.28 ألف صفقة.

وعزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام التداولات، وربح رأسماله السوقي ما يربو على 3.69 مليارات درهم، بدعم رئيس من مكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقار والمالية.

وزاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي من 685.338 مليار درهم بنهاية جلسة الخميس، وصولاً إلى أكثر من 689.03 مليار درهم في ختام جلسة الجمعة، بينما وصلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 2.851 تريليون درهم.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.18% عند مستوى 4090.04 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.24% عند مستوى 9786.63 نقطة.