«جي 42» تطلق نموذج «جيس» للدردشة باللغة العربية

أعلن مركز «إنسبشن» للذكاء الاصطناعي التابع لمجموعة «جي 42»، التابعة لـ«مبادلة» الإماراتية، إطلاق الإصدار مفتوح المصدر من نموذج «جيس»، النموذج اللغوي الكبير للدردشة باللغة العربية القائم على الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وشركة «سيريبراس سيستمز» الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز «إنسبشن»، أندرو جاكسون، خلال مؤتمر صحافي افتراضي تم بثه في الإمارات والولايات المتحدة بالوقت نفسه، إن النموذج الجديد تمت تسميته «جيس»، نسبة إلى أعلى قمة جبلية في الإمارات.

وأوضح جاكسون، أن «جيس» يستند إلى 13 مليار مؤشر، وتم تدريبه على مجموعة بيانات جرى تطويرها حديثاً وتضم 395 مليار رمز باللغتين العربية والإنجليزية، تشمل 116 مليار رمز مميز باللغة العربية و279 مليار رمز باللغة الإنجليزية.

وأضاف أن إطلاق «جيس» يعد محطة بالغة الأهمية في مضمار الذكاء الاصطناعي في العالم العربي، لاسيما وأن هذا النموذج الذي تم تطويره في أبوظبي يتيح لأكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية فرصة مهمة لاستكشاف القدرات الكامنة للذكاء الاصطناعي التوليدي، كما يعزز مكانة الإمارات باعتبارها مركزاً رائداً للذكاء الاصطناعي والابتكار ودعم الثقافة العربية والتعاون الدولي.

وأكد جاكسون، أن «جيس» مصدر مجاني مفتوح يمكن استخدامه في أي مكان في العالم، مشيراً إلى أن مركز «إنسبشن» يسعى من خلال فتح مصدر نموذج «جيس» إلى تحفيز مشاركة المجتمعات العلمية والأكاديمية والمطورين في تسريع نمو منظومة حيوية للذكاء الاصطناعي باللغة العربية والارتقاء بمستوى الابتكار في هذا المجال.

ولفت إلى أن «جيس»، يشكل نموذجاً يحتذى للغات أخرى لا تحظى حالياً بدرجة كافية من التمثيل في بيئات الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي البروفيسور إيريك زينغ، إن تطوير نموذج لغوي كبير للغة العربية من هذا المستوى تطلّب إجراء أبحاث متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي واكتساب فهم عميق للغة العربية بتنوعها وإرثها الغني وللأهمية المتنامية للنماذج اللغوية الكبيرة في مختلف جوانب المجتمع.

وأكد أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ستواصل ريادة النماذج اللغوية الكبيرة التي تتميز بالكفاءة والفاعلية والدقة.

وأضاف زينغ، أن العديد من الهيئات والمؤسسات الإماراتية ستبدأ بالفعل استخدام النموذج الجديد، بما فيها وزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة الصحة في أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«طيران الاتحاد» وبنك أبوظبي الأول و«مجموعة &e».

مزايا

يعد «جيس» نموذجاً لغوياً كبيراً قائماً على المحولات يستخدم العديد من المزايا المتطورة، بما فيها ميزة الانتباه للتحيزات الخطية (ALiBi) التي تمكّن النموذج من استقراء تسلسل طويل لتوفير سياق أفضل وأدق كما يستخدم النموذج أيضاً دالة تنشط الوحدات الخطية المسورة (SwiGLU) وتحديد معلمات الحد الأقصى للتحديث بغية تعزيز كفاءة تدريب النموذج ودقته.

• «جيس» مصدر مجاني مفتوح يستند إلى 13 مليار مؤشر.