«دبي لصناعات الطيران» تستحوذ على 64 طائرة «بوينغ»

أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» أمس، أن إحدى الشركات التابعة لها، أنجزت استحواذها المعلن عنه سابقاً على حقوق وفوائد والتزامات محفظة مكونة من 64 طائرة «بوينغ ماكس» من شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة تأجير الطائرات الصينية القابضة (CALC).

وتعد «دبي لصناعات الطيران المحدودة»، شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران، تتخذ من دبي مقراً لها، وتقدم خدماتها لأكثر من 170 عميلاً من شركات الطيران في أكثر من 65 دولة من مواقعها السبعة في دبي ودوبلن وعمّان وسنغافورة وميامي ونيويورك وسياتل.

ولدى قسم تأجير الطائرات في الشركة أسطول يضم 550 طائرة، ما بين المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها من طرز عدة بقيمة تتجاوز الـ20 مليار دولار.