وحدة سكنية بمشروع بلغاري تحجز المركز الثاني كأغلى سعر للقدم المربع

أعلن «بنتهاوس.ايه اي»، القسم المتخصص بتقديم الخدمات العقارية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ضمن شركة «متروبوليتان بريميوم بروبرتيز»، عن تسجيل رقم قياسي جديد تمثل بأعلى سعر مبيع للقدم المربع في وحدة عقارية مميزة في نخلة جميرا بدبي.

وتعد هذه الصفقة، التي بلغت قيمة القدم المربع فيها 12,387 درهماً، ثاني أعلى صفقة في دبي بعد شقة في منتجع ومساكن بولغاري التي تم بيعها مقابل 13,543 درهماً للقدم المربع الواحد.

وذكرت الشركة في بيان، أنه بيع شقة الدوبلكس المكونة من ثلاث غرف نوم في منتجع «رويال أتلانتس مقابل 44 مليون درهم.

اهتمام متواصل

وفي تعليقه على الصفقة، قال بيتري مانيلا، رئيس قسم العقارات الفاخرة في «بنتهاوس.ايه اي»: «لا نزال نسجل اهتماماً متواصلاً وكبيراً من قبل مستثمرين عالميين بالعروض العقارية الحصرية في دبي. وتعكس هذه الصفقة التاريخية الاهتمام المستمر بالوحدات السكنية التي تحمل علامات تجارية مرموقة، مثل بعض أهم الأسماء في عالم المشاريع العقارية، مثل إس إل إس ريزيدنسز، وأرماني، وسيكس سيزونز، ورويال أتلانتس».

وأضاف مانيلا: « أن الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ورجال الأعمال والمستثمرين المؤسسيين وصناديق العقارات العائلية يلعبون دوراً مهماً في زيادة الطلب على العقارات الفاخرة التي تزيد قيمتها عن 20 مليون درهم إماراتي، مما يؤدي إلى نقص الوحدات المتاحة لكل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين في السوق. ومع محدودية العرض واستمرار ارتفاع الأسعار، فإن فرص الاستثمار الحالية واعدة للغاية. وقد شهد سوق العقارات الفاخرة في دبي نمواً كبيراً خلال النصف الأول من هذا العام، مع توقعات إيجابية للسنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة».

الطلب على العقارات الفاخرة

وشهد الطلب على العقارات الفاخرة في دبي ارتفاعاً كبيراً، وذلك على خلفية تدفق المزيد من الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى الإمارة. ووفقاً لتقارير متخصصة حول السوق، شهد سوق العقارات الفاخرة في دبي نمواً هائلاً بلغت نسبته 400% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق. واستمر هذا الزخم في عام 2023، مع اقتراب السوق من تحقيق حوالي نصف إنجازات عام 2022 خلال الربع الأول فقط من العام.

إلى ذلك، تضاعف عدد العقارات فائقة الفخامة التي تتجاوز قيمتها 15 مليون درهم إماراتي وما فوق أربع مرات منذ بداية هذا العام، وسيستمر هذا القطاع في النمو في المدى المنظور.

المبيعات العقارية

وشهد المبيعات العقارية تداولات جيدة للعقار اليوم الأربعاء، مع تسجيل صفقات بقيمة جاوزت 1.12 مليار درهم، بعد تنفيذ 402 معاملة وزعت 315 وحدة سكنية، و58 فيلا، و29 قطعة أرض.

وجاءت صفقتين بيع شقتين للغرض السكني في منطقة أرجان أبرز الصفقات المنفذة في تداولات اليوم بقيمة إجمالية 239.59 مليون درهم بمساحة 112.68 مترا بواقع 4300 درهم للمتر.