محمد بن راشد: صادراتنا غير النفطية تجاوزت خلال 6 أشهر ما كنا نحققه في عام كامل قبل 5 سنوات فقط

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "X"، تويتر " سابقاً، "في إنجاز اقتصادي جديد لدولة الإمارات سجلت تجارتنا الخارجية غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بوصولها لتريليون و239 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط العام الحالي".

وأضاف سموه "واصلت صادراتنا غير النفطية أيضاً نموها بشكل كبير حيث تجاوزت خلال 6 أشهر ما كنا نحققه في عام كامل قبل خمس سنوات فقط .. وارتفعت صادرات الدولة غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22٪ هذا العام، وارتفعت التجارة البينية مع تركيا على سبيل المثال 87٪ خلال عام واحد فقط مما يؤشر لصحة سياساتنا الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية التي يقودها رئيس الدولة حفظه الله".

وتبع سموه قائلاً "ستتجاوز تجارتنا الخارجية غير النفطية 2.5 تريليون هذا العام بإذن الله .. وسنحقق الهدف الذي أعلناه بالوصول لرقم 4 تريليون درهم في 2031".

واختتم سموه "كما قلنا سابقاً سيكون العام 2023 أفضل عام إقتصادي في تاريخ دولتنا .. وستبقى الدولة لاعباً رئيسياً في التجارة الدولية لترسخ موقعها كأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه .. والقادم أفضل وأعظم بإذن الله".