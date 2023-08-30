شراكة تمنح أعضاء «فزعة» خصومات ومزايا لدى «الأنصاري للصرافة»

أعلنت «مجموعة الأنصاري للخدمات المالية»، المدرجة في سوق دبي المالي، أن «شركة الأنصاري للصرافة» المتخصصة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات وإحدى شركات المجموعة، أبرمت شراكة استراتيجية مع مبادرة «فزعة» الاجتماعية الرامية إلى تعزيز التكافل المجتمعي في دولة الإمارات، لافتة إلى أن الشراكة تهدف إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتوسيع نطاق المزايا الحصرية التي يوفّرها برنامج «فزعة».

وبموجب التعاون المشترك، ستمنح «الأنصاري للصرافة» أعضاء برنامج «فزعة» خصومات على منتجاتها، ومزايا حصرية عند إجراء التحويلات المالية. وتُوفّر هذه المزايا قيمة مضافة لأعضاء «فزعة» عند استعانتهم بخدمات «الأنصاري للصرافة» لتلبية احتياجاتهم على صعيد السفر والتحويلات المالية.



وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الأنصاري للخدمات المالية»، راشد علي الأنصاري، «نُعرب عن سعادتنا للتعاون مع برنامج (فزعة) الذي يشكل إطاراً مشتركاً لجهودنا الهادفة إلى تعزيز تجربة المتعاملين، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي نقدمها، كما يُسعدنا أن نقدم لحاملي بطاقة (فزعة) مجموعة من الامتيازات، مثل العروض الحصرية، والمزايا الموسمية، تماشياً مع التزامنا بتقديم تجربة استثنائية».



من جهته، أكد المدير العام لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية الرئيس التنفيذي لـ«فزعة»، العقيد أحمد محمد بوهارون الشامسي، الحرص على تعزيز الشراكات بما يعزز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي، وذلك من خلال توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات التكافلية الريادية التي تقدمها «فزعة» والتنويع فيها.

وأوضح أن «التفاهم مع (الأنصاري للصرافة) يأتي ضمن أهم أهداف مبادرة (فزعة) ذات الصبغة التكافلية المجتمعية والتي تقدم خدمات لمنتسبيها وحاملي بطاقاتها تسهم في التسهيل عليهم، ومساندتهم في تحقيق الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز أمن المجتمع».

ويُعَد برنامج «فزعة» أحد المبادرات الاجتماعية لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، إذ يهدف البرنامج إلى تطوير الترابط الاجتماعي، والحفاظ على روابط فعّالة للتضامن داخل مجتمع دولة الإمارات ويقدم خدمات حصرية ومتنوعة للأعضاء المنتسبين للبرنامج.

وتعكس الشراكة بين «الأنصاري للصرافة» و«فزعة» الحرص المشترك على تطوير التعاون، وتقديم نموذجٍ يُحتذى به للشراكات الرامية لتعزيز الإسهامات الاجتماعية والارتقاء بجودة خدمات المتعاملين.