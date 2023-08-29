بيع قطعة أرض في «تلال الإمارات» مقابل 209 ملايين درهم

شهدت السوق العقارية في دبي صباح اليوم، صفقة بيع كبرى لقطعة أرض للغرض التجاري في منطقة تلال الإمارات.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بيعت قطعة الأرض في تلال الإمارات مقابل 209 ملايين درهم لمساحة 3874 مترا، بواقع 53.94 ألف درهم للمتر الواحد.

وسجلت المبيعات العقارية في الساعة الأولى من التعاملات نحو 951 مليون درهم، جراء 322 معاملة وزعت إلى 215 شقة، و61 فيلا، و46 قطعة أرض.

في السياق ذاته أعلنت شركة «جيه إل إل» المختصة في إدارة العقارات والاستثمارات، عن شراء قطعة أرض مميزة في نخلة جميرا من شركة «نخيل» مقابل 190 مليون درهم في واحدة من أعلى صفقات بيع الأراضي قيمةً في دبي خلال عام 2023.

وأوضحت الشركة أن مساحة قطعة الأرض المذكورة تبلغ 56.295 ألف قدم مربعة مع مساحة بناء تبلغ 120 ألف قدم مربعة، وسيتم فيها إنشاء مشروع سكني استثنائي يتضمن مساحات للتسوق ومنافذ لبيع المأكولات والمشروبات.

وقال المدير الأول ومدير قطاع الصفقات السكنية والاستثمارية لدى شركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويل ماكنتوش: «يعكس الاستحواذ على قطعة الأرض في نخلة جميرا مقابل 190 مليون درهم التزامنا بخلق فرص عقارية متميزة. وهذه الصفقة لا تعكس فقط قوة سوق العقارات في دبي، بل تؤكد كذلك الدور المحوري الذي تلعبه نخلة جميرا في حفز مبيعات العقارات السكنية على نطاق واسع في المدينة. وستواصل الجزيرة استقطاب المستثمرين مستقبلاً بفضل جاذبيتها المتنامية بين أوساط الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية».

ومن المتوقع أن تغدو هذه الصفقة المتميزة محطة مهمة في مسيرة وحدة أعمال المشاريع السكنية في «جيه إل إل»، والتي شهدت منذ تأسيسها عام 2020 نمواً تصاعدياً ثابتاً مع نجاح باقة من مشاريعها المميزة في دولة الإمارات. وإلى جانب سجلها الحافل بالإنجازات، ساهم نشاط السوق المستمر في تعزيز نمو «جيه إل إل» في القطاع السكني مع التدفق الكبير للاستثمارات من جانب المستثمرين المحليين والعالميين الراغبين بالإقامة في دولة الإمارات.

ومع استمرار ازدهار سوق العقارات في دبي، لا تزال نخلة جميرا واحدةً من أكثر المناطق جاذبيةً في الإمارة؛ إذ تستأثر بنسبة 7.5% من إجمالي مبيعات العقارات السكنية في عام 2023، متفوقةً بذلك على المناطق الأخرى لناحية قيمة المبيعات بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.