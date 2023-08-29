«غولف فيوز».. مشروع في مدينة دبي الرياضية بمسابح داخل الشقق

تنفذ «شركة سمانا للتطوير العقاري» مشروعها السكني: «سمانا غولف فيوز» بكلفة 300 مليون درهم في مدينة دبي الرياضية، وهي منطقة سكنية للتملك الحر.

يعد «سمانا غولف فيوز» أول مشروع في هذه المنطقة السكنية مزود بمسابح داخل الشقق، ويطل على «مضمار ذي إلس كلوب للغولف»، الذي يعد واحداً من أرقى وجهات ممارسة لعبة الغولف في الشرق الأوسط.

يتكون المشروع من طابق أرضي ومنصة، و14 طابقاً علوياً، ويعد جزءاً من مشروعات متعددة تخطط «سمانا» لتدشينها خلال عام 2023.

يضم «سمانا غولف فيوز» 243 شقة تشمل: 128 استوديو، و52 شقة مكونة من غرفة نوم وصالة، و60 شقة مكونة من غرفتين وصالة، وثلاث شقق مكونة من ثلاث غرف نوم وصالة. كما يتوافر خياران في كل شقة: مفروشة بالكامل أو غير مفروشة.