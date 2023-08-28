سوق دبي المالي يربح 271 مليون درهم في أولى جلسات الأسبوع

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة تجاوزت 1.3 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، مع تصدر «العالمية القابضة» و«الخليج للملاحة»، التداولات. وتوزعت السيولة بواقع 978.9 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و336 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 415.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 19.3 ألف صفقة.

وعزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تداولات يوم أمس، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأسماله السوقي ما يربو على 271.13 مليون درهم، بدعم رئيس من مكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقار والمالية.

وزاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي من 690.568 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي، وصولاً إلى أكثر من 690.839 مليار درهم في ختام جلسة أمس، بينما وصلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 2.847 تريليون درهم.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.53 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس.

وتعزز أداء مؤشر سوق دبي الذي ارتفع بنسبة 0.01% إلى مستوى 4099.52 نقطة، بصعود سهم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 1.15% إلى 17.45 درهماً، مع استقطابه سيولة بنحو 39.326 مليون درهم، كما زاد «العربية للطيران» بنحو 1.2%.

وتصدر «الخليج للملاحة» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 75.1 مليون درهم، ووصل إلى مستوى 7.05 دراهم، تلاه «مصرف عجمان» جاذباً نحو 42.2 مليون درهم ليغلق عند 2.43 درهم، ثم «الاتحاد العقارية» بسيولة 41.6 مليون درهم، ليقفل عند 0.41 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تراجع مؤشره بنسبة 0.16% بالغاً 9749.27 نقطة، وجاء ذلك بعد تراجع سهم «العالمية القابضة» 0.05%، متصدراً قائمة النشاط، وأغلق عند 400.5 درهم، بعد اجتذابه سيولة بنحو 208.07 ملايين درهم، حيث استحوذه على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة، تلاه «ملتيبلاي» بنحو 115.9 مليون درهم وأقفل عند 3.98 دراهم، ثم «ألفا ظبي» جاذباً 111.19 مليون درهم، ليقفل عند 19.8 درهماً.