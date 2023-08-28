«مصدر»: المرأة تشغل 25% من المناصب القيادية

قال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، إن شعار يوم المرأة الإماراتية العام الجاري: «نتشارك للغد»، يجسّد اهتمام القيادة بدور المرأة في جهود مواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة، لاسيما في ظل استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي سيعمل وسيركز على إشراك وشمل الجميع في جهود العمل المناخي.

وأكد الرمحي توفير الشركة كامل الدعم للمرأة الإماراتية، والسعي نحو تمكينها ومنحها الفرص المناسبة لإبراز قدراتها وإمكاناتها ضمن قطاع الاستدامة والطاقة المتجددة، مشيراً إلى حرص مصدر منذ تأسيسها على إعطاء الثقة للمرأة لتولي مناصب قيادية، ولكي تكون من العناصر الأساسية التي أسهمت في النجاحات التي حققتها الشركة على مدار 17 عاماً، إذ تشغل المرأة نسبة 25% من المناصب القيادية في الشركة، فيما تبلغ نسبة الموظفات في الشركة نحو الثلث.