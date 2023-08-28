الزيودي: الإمارات تتصدر أكثر من 30 مؤشراً عالمياً يرتبط بالمرأة

أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن «المرأة الإماراتية سطّرت نجاحات مضيئة في سجل إنجازات الدولة، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة، والدعم اللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)».

وأكد أن «الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يعكس أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به النساء كشريك أساسي في قيادة مسيرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، بعد نجاح جهود تمكين المرأة الإماراتية بمختلف القطاعات الحيوية».

وقال: «وضعت حكومة دولة الإمارات تمكين المرأة في قلب اهتماماتها وخططها للمستقبل، وتعمل باستمرار لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير الفرص التعليمية والتدريب في القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما تم إطلاق مجموعة مبادرات شجعت الإماراتيات على تأسيس وإدارة مشروعاتهم الخاصة؛ واليوم نرى كوكبة من قائدات ورائدات الأعمال المواطنات، كما أثبتت المرأة الإماراتية كفاءة في المناصب القيادية والإدارية، وتزخر المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص بالعديد من الكوادر النسائية الوطنية».

وأشار الزيودي إلى أن «السياسات الاستشرافية التي تنفذها دولة الإمارات لتمكين المرأة، أسفرت عن صدارة الدولة لأكثر من 30 مؤشراً عالمياً ترتبط بالمرأة خلال عامي 2022 و2023، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»، مؤكداً أن «الدولة مستمرة في تطوير الخطط والمبادرات لتهيئة البيئة المناسبة لتمكين ونجاح المرأة الإماراتية، وضمان تعزيز دورها في تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)».