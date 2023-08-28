«الاقتصاد»: 8.8% نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات

كشفت وزارة الاقتصاد أن نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات ارتفعت من 3.5% عام 2020 لتصل إلى 8.8% خلال عام 2022.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن «دولة الإمارات تمتلك تجربة رائدة في تمكين المرأة، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة، والنابع من إيمان حقيقي بأهمية دورها كشريك رئيس في تطوير المجتمع، وركيزة من ركائز النمو الشامل والمستدام».

وأضاف: «يأتي احتفالنا بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وهي المبادرة النوعية التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، ليحمل هذا العام شعار (نتشارك للغد)، ليترجم الإنجازات التي قدمتها المرأة الإماراتية خلال الـ50 عاماً الماضية والتي تؤكد أن دورها لا غنى عنه لمواصلة تعزيز ريادة وتقدم الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً خلال الـ50 عاماً المقبلة».

وتابع: «بالنظر إلى المشهد الاقتصادي للدولة، نجد اليوم أن المرأة تمثل نحو نصف القوى العاملة، وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر في 2022، كما أن لها حضوراً قوياً ومؤثراً في قطاعات الاقتصاد الجديد، إذ تُشكل الكفاءات والكوادر النسائية في مركز محمد بن راشد للفضاء، ما يصل إلى 42% من القوى العاملة في المركز، وما نسبته 80% من فريق عمل مسبار الأمل، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارات من 3.5% عام 2020 لتصل إلى 8.8% خلال عام 2022».

وقال المري: «هي كلها مؤشرات تؤكد ما أثبتته المرأة الإماراتية من كفاءة وقدرة على المنافسة والتفوق، والجهود متواصلة عبر تطوير السياسات والتشريعات الداعمة لتمكين المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية، باعتبارها شريكاً رئيساً في التنمية، وفي بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً لدولة الإمارات».