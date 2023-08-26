سوق دبي المالي يربح 4.8 مليارات درهم في أسبوع

عزز سوق دبي المالي، مكاسبه في ختام تداولات الأسبوع، وربح رأسماله السوقي ما يربو على 4.86 مليارات درهم، بدعم رئيس من مكاسب الأسهم القيادية لشركات لعقار والمالية. وزاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، من 685.709 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي، وصولاً إلى 690.568 مليار درهم في ختام جلسة (الجمعة)، بينما وصلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 2.844 تريليون درهم.

وصعد مؤشر سوق دبي خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 1.21% إلى 4099.49 نقطة، من مستوى 4050.59 نقطة ملامسا أعلى مستوى له خلال 8 سنوات تقريباً.

بدوره، أكد كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، أن مؤشر سوق دبي المالي ارتفع إلى نحو 4100 نقطة، وهو أعلى مستوى خلال 8 سنوات، بدعم من الطفرة العقارية المتزايدة والتفاؤل بشأن المشهد الاقتصادي بالإمارات، مشيراً إلى أن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية يستعد لاستكمال انتعاشته الكبيرة التي بدأها في عام 2022. مدعومة بنشاط قطاعات العقارات، والسياحة، والتمويل، والتكنولوجيا المزدهرة.

وعلى المستوى اليومي، استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات (الجمعة)، سيولة قاربت 1.59 مليار درهم، مع تركيزها في أسهم العقار، والمالية، والبنوك. وتوزّعت السيولة بواقع 1.217 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و373.153 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 400.52 مليون سهم عبر أكثر من 22.57 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.17% إلى 4099.49 نقطة، فيما نزل مؤشر سوق أبوظبي (فادجي) طفيفاً بنسبة 0.062% إلى 9765.37 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي، تزامناً مع انخفاض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.42% عند مستوى 6.9 دراهم. وتراجع سهم «ديوا» بنسبة 1.16% عند 2.56 درهم، وبتداولات تجاوزت 39.36 مليون درهم. وانخفض سهما «الإمارات دبي الوطني» وشركة «الخليج للملاحة» بنسبة 0.29% و0.14%.

وانخفض سهم «تبريد» متصدراً التراجعات بنسبة 3.16% عند 3.67 دراهم. وكان أكثر الأسهم استقطاباً للسيولة، سهم «الخليج للملاحة»، وبتداولات قاربت 95.23 مليون درهم، يليه سهم «مصرف عجمان»، وبتداولات قاربت 63.33 مليون درهم.

وهبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع تراجع سهم «ألفا ظبي» 1.49%، يليه سهم «كيو القابضة» بنسبة 0.27%، فيما ارتفع سهم «ملتيبلاي» بنسبة 3.36%، وقفز سهم «الواحة كابيتال» بنسبة 8.86%.

وكان سهم «ملتيبلاي» أكثر الأسهم استقطاباً للسيولة، وذلك بقيمة 329.058 مليون درهم، تلاه سهم «العالمية القابضة» بنحو 211.712 مليون درهم، يليه سهم «كيو القابضة» بنحو 134.046 مليون درهم.