23.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 23.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2544 مبايعة بقيمة 7.1 مليارات درهم، منها 183 مبايعة للأراضي بقيمة 1.33 مليار درهم، و2361 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.77 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 93 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تليها مبايعة بقيمة 76 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 64 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية.

وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 182 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 280 مبايعة بقيمة 458 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 207 مبايعات بقيمة 239 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 15.75 مليار درهم، منها 94 رهناً لأراضٍ بقيمة 14.13 مليار درهم، و470 رهناً لفلل وشقق بقيمة 1.62 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 14 مليار درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 121 هبة، بقيمة 300.99 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 73.49 مليون درهم.