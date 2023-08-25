8.5 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال تعاملات أمس

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات أمس، وربح رأسمالها السوقي أكثر من 8.5 مليارات درهم مدعومة بعمليات شرائية للأجانب، استهدفت الأسهم القيادية في قطاع «المالية».

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.536 تريليونات درهم، أول من أمس، إلى 3.545 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.852 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و693.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وقاربت سيولة الأسهم المحلية حاجز 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.04 مليار درهم في سوق أبوظبي و422.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 405.1 ملايين سهم، عبر تنفيذ نحو 22.4 ألف صفقة.

وزاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.43%، أو ما يعادل 42.32 نقطة، ليغلق عند 9771.42 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنحو 0.48%، أو ما يوازي 45.18 نقطة ليقفل عند 9462.63 نقطة، فيما ربح مؤشر سوق دبي العام ما نسبته 0.17%، توازي 7.2 نقاط ليستقر عند 4106.69 نقاط، مواصلاً التحليق صوب أعلى مستوياته في أكثر من ثماني سنوات.

وشهد السوق، ارتفاع أسهم 14 شركة من أصل 37 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم 14 شركة، وبقيت أسهم تع شركات على ثبات.

وأغلق سهم «مصرف عجمان» مرتفعاً بنسبة 2.5% عند 2.41 درهم، وسط تداولات تجاوزت 41.03 مليون سهم، كما ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.89% عند 5.67 دراهم، وبتداولات جاوزت 3.7 ملايين سهم. وتعزز أداء سوق أبوظبي، بارتفاع أسهم مثل «أبوظبي الأول» بنسبة 2.21%، و«موانئ أبوظبي» 1.43%، و«أبوظبي التجاري» 0.7%، و«العالمية القابضة» بنسبة 0.05%، و«أي آند» 0.6%، و«أمريكانا» 0.47%، و«أدنوك للحفر» 0.24%، بينما استقرت شركات مثل «أدنوك للتوزيع» و«طاقة» و«الياه سات» دون تغيير يذكر.

واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 203.5 ملايين درهم، وأغلق عند 400.7 درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً نحو 124.3 مليون درهم، وأقفل عند 3.87 دراهم، ثم «ألفا ظبي» و«كيو القابضة» بسيولة 124.3 مليون درهم، و97.9 مليون درهم على التوالي.