10 بنوك إماراتية تسجل زيادة في قروض الشركات والبيع بالجملة

أظهر تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات، الصادر من «ألفاريز آند مارسال»، أن معظم البنوك تشهد زيادة في الدخل التشغيلي بنسبة 3.2% على أساس فصلي في الربع الثاني من عام 2023.

وكشف التقرير أن البنوك الـ10 الكبرى في الإمارات أعلنت زيادة في القروض والسلف بنسبة 2.7% على أساس فصلي، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في قروض الشركات والبيع بالجملة.

وأفاد التقرير، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن هذا النمو جاء على خلفية الزيادة الطفيفة في الدخل من غير الفوائد بنسبة 7.7% على أساس فصلي، وانخفاض مخصصات القيمة.

وتابع التقرير: «الرسملة القوية والأداء المتميز لقطاعي السياحة والعقارات في دولة الإمارات، يجعل البنوك في وضع جيد يتيح لها مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي».

وأظهر القطاع المصرفي استقراراً على أساس فصلي، وتباطئ نمو صافي دخل الفوائد بعد وصول معدلات الفائدة إلى ذروتها.

وأشار استبيان حول توجهات الائتمان، أجراه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلى ارتفاع الطلب على القروض بشكل ملحوظ، إلى جانب توقعات إيجابية بإقبال المؤسسات المالية على الحلول الائتمانية. ويواصل المصرف تثبيت سعر الفائدة المرجعي، وفقاً لأسعار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعد رفعها بمقدار 50 نقطة أساس بين الربع الأول من عام 2023 ويوليو من العام نفسه. وأسهم صافي دخل الفوائد بشكل جزئي في تحقيق الربحية، مع نمو بنسبة 1.3% على أساس فصلي.