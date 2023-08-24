«المركزي»: 1.38 تريليون ودائع «فوق 20 مليون درهم» في بنوك الإمارات

كشف مصرف الإمارات المركزي أن الودائع البنكية من فئة «فوق 20 مليون درهم» ارتفعت 136.5 مليار درهم على أساس سنوي بنسبة نمو 11% تقريباً، ليصل إجمالي هذه الودائع إلى تريليون و383 ملياراً و500 مليون درهم في نهاية النصف الأول من عام 2023، مقابل تريليون و247 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة النشاط الاقتصادي، واستقرار سعر صرف الدرهم أمام العملات الأخرى.

كما ارتفعت هذه الودائع 43.5 مليار درهم على أساس ربع سنوي، إذ كانت تبلغ 1.34 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، بنسبة نمو بلغت 3.2%.

ووفقاً لـ«المركزي»، فقد استحوذت الودائع «فوق 20 مليون درهم» على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بالدولة بنسبة بلغت 58% من إجمالي الودائع التي بلغت 2.381.9 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي.

وجاءت الودائع من فئة «أكثر من مليون حتى خمسة ملايين درهم» ثانياً بإجمالي 316.9 مليار درهم، لتستحوذ على نسبة 13.4% من إجمالي قيمة الودائع المصرفية، تليها الودائع من فئة «أكثر من خمسة ملايين حتى 20 مليون درهم» بقيمة 288.3 مليار درهم بنسبة 12.2% من إجمالي قيمة الودائع، فيما سجلت الودائع من «صفر إلى 250 ألف درهم» قيمة 176.3 مليار درهم، وبنسبة 7.4% من قيمة الودائع الإجمالية.

بدورها، سجلت الودائع من فئة «أكثر من 500 ألف درهم حتى مليون درهم) 121.4 مليار درهم بنسبة 5% من إجمالي الودائع، فيما سجلت الودائع «أكثر من 250 ألف حتى 500 ألف درهم» قيمة 95.4 مليار درهم، بنسبة 4%من إجمالي قيمة الودائع المصرفية.