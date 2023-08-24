1.38 تريليون درهم ودائع "فوق 20 مليونا" في مصارف الإمارات

استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير (أكثر من 20 مليون درهم) على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الدولة والبالغ قيمتها 2.381 تريليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2023، وذلك وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع بأكثر من 20 مليون درهم بلغت قيمتها نحو 1.38 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي بما يعادل 58.1% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة، وذلك بزيادة بنسبة 25.7% مقارنة بنحو 1.101 تريليون درهم في نهاية يونيو 2022.

وبحسب الإحصائيات؛ فإن الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليوناً بلغت قيمتها نحو 288.3 مليار درهم أو ما نسبته 12.1% من إجمالي الودائع، بزيادة بنسبة 21.55% مقارنة بنحو 237.21 مليار درهم في يونيو 2022.

وحازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين على نحو 13.3% من الإجمالي بقيمة 316.94 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بنسبة 30.4% مقارنة بنحو 242.98 مليار درهم في يونيو 2022.

وأوضح المصرف أن حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم وصلت إلى 121.4 مليار درهم بنسبة 5.1% من إجمالي الودائع بنهاية النصف الأول، بزيادة بنسبة 28.6% مقارنة بنحو 94.4 مليار درهم في يونيو 2022.

ووصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف لنحو 4% أو ما يعادل 95.4 مليار درهم في يونيو الماضي، بنمو بنسبة 7.3% مقارنة بنحو 88.9 مليار درهم في يونيو 2022.

وأشار المصرف المركزي، إلى أن حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.4% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة أو ما يعادل 176.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة بنسبة 22.4% مقارنة بنحو 144.08 مليار درهم في يونيو 2022.