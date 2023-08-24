أسواق دول «التعاون الخليجي» تهيمن على وجهات صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي

كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال النصف الأول من عام 2023.

وأفادت غرفة تجارة دبي، بأن السعودية حلت في المرتبة الأولى بإجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات بلغ 35 مليار درهم، وبنمو 15.1% مقارنة بقيمتها خلال النصف الأول من 2022.

وحلت الكويت في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 12.8 مليار درهم، في حين جاءت قطر في المرتبة الثالثة بقيمة إجمالية بلغت 12.4 مليار درهم، محققةً نسبة نمو بلغت 39.3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. بدورها، حلت عُمان في المرتبة الرابعة بقيمة إجمالية بلغت 7.8 مليارات درهم، وبنسبة نمو سنوية بلغت 20%، كما جاءت مصر في المرتبة الخامسة بإجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات بلغت 5.3 مليارات درهم، في حين حل العراق في المرتبة السادسة بقيمة إجمالية بلغت 4.7 مليارات درهم، ونسبة نمو بلغت 95.8%.

تنوع الأسواق

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «تنوع أسواق صادرات وإعادة صادرات الأعضاء يعكس في الواقع مرونة تجار دبي، وقدرتهم على التأقلم مع المتغيرات الدولية في الأسواق العالمية»، معتبراً أن «جهود الغرفة المكثفة سواء من خلال مكاتبها التمثيلية الخارجية أو من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية التجارية المتنوعة، لعبت دوراً مهماً في تحقيق نمو في قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء بلغ 7% خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة 137.6 مليار درهم».

وأضاف لوتاه: «ملتزمون تماماً بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والدفع بمسيرة التنمية المستدامة، وحريصون على تنويع الأسواق أمام تجار الإمارة بما يحقق أولوياتنا الاستراتيجية، ويخدم مصالح القطاع الخاص، ويعزز تنافسية بيئة الأعمال».

الأكثر نمواً

وبحسب بيانات غرفة تجارة دبي، ووفق قائمة أكثر الأسواق نمواً في قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، احتوت القائمة على دول في مناطق متنوعة منها: إستونيا، لاتفيا، إسواتيني، سورينام، زامبيا، إضافة إلى كل من: نيكاراغوا، جيبوتي، جورجيا، البرتغال، كازاخستان، البيرو، بنما، ليتوانيا.

وسجلت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى مناطق معينة نمواً كبيراً مقارنةً بمناطق أخرى، حيث تصدرت منطقة جنوب القارة الإفريقية هذه القائمة بتحقيقها نمواً في صادرات الأعضاء بلغ 81% خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات للأعضاء للمنطقة بلغ 477.2 مليون درهم، مقارنة بـ264 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

واحتلت منطقة آسيا الوسطى المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 66%، بقيمة صادرات وإعادة صادرات إليها بلغت 1.2 مليار درهم، مقارنةً بـ708.3 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وجاءت منطقة شرق أوروبا في المرتبة الثالثة بنمو نسبته 63%، حيث بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إليها 717.1 مليون درهم، مقارنةً بـ440.9 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.

واحتلت منطقة شمال أوروبا المرتبة الرابعة بنسبة نمو 60% وقيمة صادرات وإعادة صادرات للأعضاء إليها بلغت 517.4 مليون درهم، مقارنةً بـ323.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022، كما حلت منطقة شرق إفريقيا في المرتبة الخامسة بتحقيقها نمواً بنسبة 60% وقيمة صادرات وإعادة صادرات بلغت 4.9 مليارات درهم، مقارنةً بـ3.1 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.