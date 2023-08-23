«مطارات دبي»: ارتفاع نسبة المسافرين الذين يختارون دبي وجهة نهائية

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، ماجد الجوكر، إن «الانتعاش الكبير في حركة السفر عبر مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري يعود إلى الطلب القوي من الأسواق التقليدية مثل الهند والمملكة المتحدة، ونمو الطلب من أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا».

وأضاف الجوكر في لقاء مع وسائل الإعلام، أن «الناقلات الوطنية في (دبي الدولي) واصلت تعزيز عملياتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، إضافة إلى زيادة عدد الرحلات، واستقطاب المطار للمزيد من شركات الطيران ووجهات جديدة».

وتابع الجوكر: «بناء على المؤشرات القوية التي سجلها مطار دبي الدولي، فقد رفعنا من توقعاتنا لإجمالي حركة المسافرين بنهاية العام الجاري»، متوقعاً أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري، وهي فترة ذروة اعتيادية، طلباً كبيراً على السفر من دبي وإليها، وعبرها، خصوصاً مع استضافة الدولة للعديد من المؤتمرات والفعاليات الكبرى بما في ذلك مؤتمر «COP28» ومعرض دبي للطيران.

ولفت الجوكر إلى أن «فتح وجهات دول شرق آسيا، وإزالة القيود على السفر في هذه الدول، إضافة إلى توسّع الناقلات الوطنية إلى وجهات جديدة، ورفع الكفاءة التشغيلية في المطار، عوامل أسهمت في رفع مستويات الحركة عبر مطار دبي الدولي».

وقال إن «مطار دبي الدولي نجح في استقطاب شركات طيران جديده خلال النصف الأول من العام الجاري مثل الخطوط الجوية القبرصية، والخطوط الكولومبية، وشركة طيران (يونايتد)، و(طيران كندا)، الأمر الذي أسهم في توفير مزيد من الخيارات للمسافرين، إضافة إلى تعزيز بعض شركات الطيران رحلاتها من دبي وإليها لاستيعاب نمو الطلب على السفر إلى الإمارة التي باتت من الوجهات السياحية العالمية المعروفة».

وأوضح الجوكر أن «55% من عدد المسافرين خلال النصف الأول 2023، كانت وجهتهم النهائية دبي، في حين أن نسبة مسافري الترانزيت وصلت إلى 45%، وهو على عكس نسب ما قبل جائحة (كوفيد-19)، حيث كان نحو 45% من المسافرين وجهتهم النهائية دبي، في حين كانت نسبة 55% رحلات الترانزيت».

وعن أعداد المسافرين خلال الربع الأخير من العام الجاري، قال الجوكر إن «الربع الأخير سيشهد نشاطاً كبيراً في حركة السفر، لاسيما مع وجود معرض دبي للطيران، ومؤتمر (COP28) الذي سيسهم في تنشيط حركة الطيران، واستقطاب المزيد من المسافرين».

وذكر أن «المعدل اليومي لحركة المسافرين خلال أغسطس الجاري يصل إلى نحو 253 ألف مسافر في حين يصل عدد الرحلات الأسبوعي إلى نحو 7776 رحلة، من ضمنها رحلات الشحن، بالتزامن مع موسم رحلات العودة مع انتهاء الإجازات».

وأكد الجوكر أن «متوسط إشغال الرحلات خلال النصف الأول وصل إلى 77%، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة خلال الأشهر المقبلة، مع التوقعات بزيادة نشاط حركة السفر، إذ يعتبر يوما 26 و27 أغسطس الأكثر ازدحاماً مع انتهاء موسم الإجازات».

وقال الجوكر إن «الشراكات التي وقعتها (طيران الإمارات) و(فلاي دبي) مع شركات الطيران الأخرى أسهمت في تعزيز خيارات المسافرين، وزيادة متوسط العدد اليومي للمسافرين عبر المطار، لاسيما أن هذه الشراكات كانت في أسواق رئيسة مثل الولايات المتحدة وكندا».

وأكد أن «(مطارات دبي) نجحت في تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز نمو حركة السفر عبر البوابات الذكية أو (الممر البيومتري)، فضلاً عن أنظمة تدعم العمليات التشغيلية، وتعزز تدفق حركة المسافرين عبر مختلف مرافق مطار دبي».

وأضاف: «نجح المطار في التعامل مع مختلف الظروف بطريقة احترافية، بفضل طاقم الموظفين الموجود حالياً، ولدينا القدرة على التعامل مع تنامي أعداد المسافرين، وعودة النشاط لحركة السفر من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة».