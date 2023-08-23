موظف «ديوا» الافتراضي «رمّاس» يحقق نتائج لافتة

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أن موظفها الافتراضي «رمّاس» المدعوم بتقنية «تشات جي بي تي»، النسخة التجريبية، حقق نتائج لافتة خلال الفترة التجريبية، وأسهم في إثراء تجربة المتعاملين وتعزيز سعادتهم، بفضل قدرته الفائقة على التفاعل مع المستخدمين، وفهم احتياجاتهم بطريقة أفضل.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «بدأت الهيئة في الاستخدام التجريبي لـ(تشات جي بي تي) منذ أبریل 2023 على موقعها الإلكتروني، عبر موظفھا الافتراضي (رمّاس) لتعزيز تجربة المتعاملين». وأضاف: «منذ نهاية أبريل وحتى نهاية النصف الأول من عام 2023، أجاب (رمّاس) المدعم بهذه التقنية المتقدمة عن 32 ألفاً و84 استفساراً، فيما بلغت نسبة سعادة المتعاملين عن خدمات (رمّاس) 90% خلال تلك الفترة».