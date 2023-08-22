«مطارات دبي» تبدي تفاؤلاً وترفــع توقعاتها إلى 85 مليون مسافر بنهاية 2023

أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن تسجيل مطار دبي الدولي انتعاشاً كبيراً في حركة السفر خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، واستقباله 41.6 مليون مسافر، متجاوزاً بذلك مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» في عام 2019.

ووصفت المؤسسة أداء المطار خلال الربع الثاني بأنه «متميز»، معربة عن تفاؤلها إزاء مستويات الطلب على السفر خلال الفترة المتبقية من العام، ومتوقعة أن يسجل موسم الشتاء المقبل أرقاماً قياسية في أعداد المسافرين.

وأكدت «مطارات دبي» أنها تستعد لفترة استثنائية نشطة حتى نهاية العام الجاري. ولذلك، عدّلت توقعاتها للعام الجاري لترتفع من 83.6 مليوناً إلى 85 مليون مسافر.

أداء متميز

وتفصيلاً، شهد مطار دبي الدولي (DXB) خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، انتعاشاً كبيراً في حركة السفر، حيث تجاوزت حركة المسافرين خلال هذه الفترة مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» في عام 2019.

واستقبل المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم 41.6 مليون مسافر في النصف الأول، ما يمثل أكثر من 100% من أعداد المسافرين المُسجّلة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019.

وسجل مطار دبي الدولي أداءً متميزاً خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ ارتفعت حركة المسافرين عن الفترة نفسها من العام السابق بواقع 42.7% لتصل إلى 20.3 مليون مسافر، في ما كان شهر مايو الأكثر ازدحاماً خلال الربع الثاني بواقع 6.9 ملايين مسافر.

وبفضل الأداء القوي خلال الربع الثاني، ارتفع إجمالي حركة المسافرين عبر المطار في النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 41.6 مليون مسافر، مقارنة بـ27.9 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2022، وبزيادة قدرها 49.1%.

نجاح آخر

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، في تغريدة لسموه على موقع التدوين «إكس» (تويتر سابقاً): «بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتركيزه على التميز، تحقق دبي نجاحاً آخر. لقد استقبل مطار دبي الدولي 41.6 مليون مستخدم في النصف الأول من العام الجاري متخطياً نتائج المدة ذاتها من عام 2019». وأضاف سموه: «هذه النتائج الرائعة تمثل دفعة قوية لبقية العام، ما يعزّز فرص تجاوز أرقام ما قبل الجائحة».

فريق العمل

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث: «لقد تكلل النصف الأول من العام الجاري بنجاح باهر لمطار دبي الدولي (DXB)، وذلك بفضل حفاظنا على أعلى مستويات التميز في تقديم الخدمات، إلى جانب الجهد الكبير الذي يبذله فريق عملنا الذي يسعى جاهداً لتقديم تجربة سفر مثالية وشخصية لكل ضيف من ضيوفنا، الأمر الذي يجعلنا نفتخر أكثر بهذا النجاح المميز للمطار».

وأضاف: «خلال تلك الفترة، تواصلنا مع ضيف يعاني إعاقة باستخدام أداة للترجمة، واحتفينا بوصول فريق رياضي إماراتي إلى المطار، وعملنا مع شركائنا الاستراتيجيين للعثور على جواز سفر مفقود لأحد المسافرين قبيل موعد مغادرة رحلته بدقائق، وساعدنا مسافراً آخر على استعادة محفظته الشخصية من الفندق الذي كان يقيم فيه حتى بعد إنهائه إجراءات السفر، وأخيراً، بذل فريقنا جهداً ملموساً لطفل نسي لعبته المفضلة في المطار، حيث تم إيجادها وإرسالها إلى منزله في المملكة المتحدة».

وتابع غريفيث: «في الوقت الذي نحتفي فيه بتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، فإننا نواصل العمل بكامل طاقاتنا لإعادة تعريف تجربة المطار لضيوفنا، وبحيث يغادر كل واحد منهم وهو يرسم ابتسامة على وجهه».

توقعات متفائلة

وأعربت «مطارات دبي» عن تفاؤلها إزاء مستويات الطلب على السفر خلال الفترة المتبقية من العام، متوقعة أن يسجل موسم الشتاء المقبل أرقاماً قياسية في أعداد المسافرين.

وقال غريفيث: «شهد النصف الثاني من العام الجاري انطلاقة قوية مع ارتفاع حركة المسافرين خلال شهر يوليو، والتي تزامنت مع فترة الذروة لموسم العودة إلى المدارس في أغسطس، كما نستعد لفترة استثنائية نشطة حتى نهاية العام الجاري. ولذلك، عدّلنا توقعاتنا للعام الجاري لترتفع من 83.6 مليون مسافر إلى 85 مليون مسافر، أي أقل بنسبة 1.6% فقط عن حركة المسافرين السنوية المُسجّلة عبر مطار دبي الدولي عام 2019».

مناولة الأمتعة

واستمر أداء نظام مناولة الأمتعة في مطار دبي الدولي في تحقيق مستوياته العالمية، إذ ارتفع عدد الأمتعة التي تم التعامل معها في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 7% مقارنة بمستويات النصف الأول من عام 2019 قبل الجائحة. وتمكن النظام من التعامل مع نحو 37.2 مليون حقيبة خلال النصف الأول من عام 2023، في وقت تم فيه تسليم 92% منها في غضون 45 دقيقة للمسافرين.

وجهات المسافرين

وحافظت الهند على صدارتها كوجهة أولى للمسافرين عبر مطار دبي الدولي، بإجمالي ستة ملايين مسافر خلال النصف الأول، فيما جاءت السعودية في المرتبة الثانية مع 3.1 ملايين مسافر، وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بواقع 2.8 مليون مسافر. كما تضمنت قائمة أبرز وجهات السفر الدولية كلاً من: باكستان (مليونا مسافر)، الولايات المتحدة (1.8 مليون مسافر)، روسيا (1.3 مليون مسافر)، وألمانيا (1.2 مليون مسافر).

أمّا بالنسبة لأبرز الوجهات من المدن، فقد تصدرت العاصمة البريطانية لندن القائمة بإجمالي 1.7 مليون مسافر، تليها مدينة مومباي الهندية بمجموع 1.2 مليون مسافر، فيما حلّت العاصمة السعودية الرياض في المركز الثالث بإجمالي مقارب لمومباي (1.2 مليون مسافر). ويتصل مطار دبي الدولي بـ257 وجهة عبر أكثر من 91 شركة طيران دولية على مستوى 104 دول من حول العالم.

حركة الشحن والرحلات الجوية

ارتفع حجم حركة الشحن في مطار دبي الدولي في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بواقع 16.1% ليصل إلى 453 ألفاً و500 طن، ليصبح مجموع حركة الشحن خلال النصف الأول من العام الجاري 853 ألفاً و500 طن، بانخفاض قدره 6.2% مقارنة بالعام الماضي.

وبلغ عدد الرحلات الجوية عبر المطار في النصف الأول من العام الجاري 201 ألف و800 رحلة بزيادة نسبتها 30.2% عن نظيرتها من العام الماضي، و13% عن عدد الرحلات خلال النصف الأول في عام 2019.

أمّا متوسط عدد المسافرين في الرحلة الواحدة في النصف الأول من العام الجاري فقد بلغ 214 مسافراً، ووصل عامل الحمولة (إشغال المقاعد) إلى 77%.

كفاءة عالية في فترات الذروة الموسمية

أكدت مؤسسة مطارات دبي أن مطار دبي الدولي، وبالتعاون مع جميع شركائه الاستراتيجيين، نجح في إدارة فترات الذروة الموسمية المتعددة بكفاءة عالية، مع الحرص على توفير تجربة سفر سلسة لكل الضيوف المسافرين، وذلك من خلال الحفاظ على أعلى درجات الأداء التشغيلية، متجاوزاً بذلك مؤشرات الأداء الرئيسة المقررة سابقاً.

وحصد «دبي الدولي» خلال النصف الأول من العام الجاري، العديد من الجوائز، بما في ذلك اعتماد من «مجلس المطارات الدولي» لجهوده المستمرة في توفير تجربة سفر شاملة وآمنة للمسافرين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات المرئية وغير المرئية. كما رحّب المطار بعدد من شركات الطيران الجديدة التي أسهمت في توسعة شبكته العالمية وربط دبي بوجهات جديدة.