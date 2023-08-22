بيع 6 قطع أراض في دبي مقابل 214 مليون درهم

شهدت الساعة الأولى لتداولات العقار في دبي، اليوم، بيع 6 قطع أرض بقيمة إجمالية تتجاوز 214.4 مليون درهم.

وحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بيعت قطعة أرض للغرض التجاري في مدينة دبي الملاحية بقيمة 93.37 مليون درهم، لمساحة 8183 مترا وبواقع 11.410 ألف درهم للمتر الواحد.

كما تم بيع قطعة أرض للغرض التجاري في منطقة نخلة جميرا بقيمة إجمالية 54 مليون درهم، لمساحة 1033 مترا بواقع 52.242 ألف درهم للمتر الواحد.

وبيعت أرض للغرض السكني في منطقة أرجان بقيمة 35 مليون درهم، بالإضافة إلى أرض في جبل علي الأولى للغرض التجاري بقيمة 11.49 مليون درهم.

وشهدت التصرفات العقارية أيضا بيع قطعة أرض للغرض التجاري بقيمة 10.7 مليون درهم في جزر جميرا، في حين بيعت أرض للغرض السكني في «ندا الشبا الأولى» بقيمة 10.15 مليون درهم.

وعلى صعيد الفلل، جاءت أبرز صفقة في منطقة نخلة جميرا مقابل 65 مليون درهم، بمساحة تصل إلى 1611 مترا بقيمة 40.329 ألف درهم للمتر الواحد.

ووصل إجمالي المعاملات العقارية في دبي اليوم حتى الآن نحو 1.68 مليار درهم بعد تنفيذ 449 صفقة.